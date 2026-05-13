As manifestações realizadas no final da manhã desta quarta-feira (13), provocaram bloqueios em importantes corredores viários da capital pernambucana e também na BR-101

Movimento de Luta por Moradia faz protestos e interdita vias no Grande Recife nesta quarta (13) (Foto: Karol Rodrigues/DP)

Integrantes do Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM) realizaram uma série de protestos em diferentes pontos do Recife e da Região Metropolitana no final da manhã desta quarta-feira (13).

As manifestações provocaram bloqueios em importantes corredores viários da capital pernambucana e também na BR-101.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos atos ocorreu no km 68 da BR-101, na altura da Cidade Universitária. No trecho, apenas uma faixa ficou liberada no sentido Paulista, causando retenções no trânsito.

O protesto faz parte de uma das ações previstas pelo MNLM em Pernambuco nesta quarta-feira.

“Dia 13 de maio é dia de luta, resistência e mobilização popular!”, publicou o movimento em sua rede social na terça-feira.

“As fortes chuvas que atingiram Pernambuco escancararam uma realidade cruel: famílias vivendo em áreas de barreira, alagados e locais de alto risco, convivendo com o medo de perder suas casas, seus bens e até suas vidas.”

Outros pontos

Além da BR-101, manifestações também foram registradas em outros pontos do Recife.

Na Rua Ribeiro de Brito, no bairro de Boa Viagem, informações apontam que pessoas filiadas ao movimento teriam ateado fogo em um carro de passeio e bloqueado a via.

Já na Avenida Cruz Cabugá, nas proximidades da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), os protestantes interditaram os dois sentidos da avenida.

Segundo a Polícia Militar, pneus e colchões foram incendiados no local antes do grupo deixar a área.

Conforme informações repassadas pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), os manifestantes seguiram em direção à Câmara Municipal do Recife.

