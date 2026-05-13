Veja como colocar o Diario de Pernambuco como sua fonte preferida no Google (Reprodução)

O Google anunciou o lançamento do recurso "Fontes Preferenciais" (Preferred Sources), uma ferramenta que permite aos leitores selecionarem seus veículos de imprensa e sites de notícias favoritos para que ganhem destaque nos resultados de busca. Disponível no Brasil, a novidade tem como proposta dar mais autonomia ao usuário, permitindo que o conteúdo de fontes confiáveis – como o Diario de Pernambuco – apareça com prioridade na seção "Principais Notícias" e em um novo carrossel exclusivo chamado "Das Suas Fontes".

De qualquer maneira, o algoritmo continuará exibindo resultados diversificados de outros veículos, mas a ferramenta garante que o seu jornal de preferência esteja sempre ao alcance de um clique, facilitando o acompanhamento de notícias locais e análises que fazem parte do seu dia a dia.

Passo a passo: Como selecionar o Diario de Pernambuco

Quer garantir que as notícias do jornal mais antigo em circulação na América Latina cheguem primeiro até você? É simples e rápido:

- Faça uma busca: No seu celular ou computador, pesquise por qualquer assunto ou notícia de seu interesse no Google.

- Acesse as Preferências: No topo dos resultados, localize a seção "Principais Notícias" e toque no ícone de estrela que aparece ao lado.

- Escolha sua fonte: Na barra de busca que abrir, digite Diario de Pernambuco.

- Marque a opção: Selecione a caixa correspondente ao Diario e pronto!

A partir de agora, sempre que houver uma cobertura relevante sobre o assunto pesquisado feita por nós, ela aparecerá em destaque para você.