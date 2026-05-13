Casal é morto a tiros enquanto retornava para casa em Toritama, no Agreste de Pernambuco
O duplo homicídio aconteceu na noite desta terça-feira (12) em uma área da antiga Peixada do Dadau, em Toritama, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 13/05/2026 às 10:15
Um casal foi morto a tiros na noite desta terça-feira (12), no bairro Valentim 2, em Toritama, no Agreste de Pernambuco. As vítimas foram identificadas inicialmente como Diego, de 33 anos, e Ingrid, de 32 anos.
De acordo com a polícia, o crime aconteceu em uma área da antiga Peixada do Dadau. Segundo informações repassadas à corporação, o casal estaria retornando para casa em uma motocicleta vermelha quando foi surpreendido por criminosos armados, que já chegaram efetuando diversos disparos de arma de fogo.
Diego e Ingrid morreram ainda no local, antes mesmo da chegada do socorro. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram.
A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).
O caso foi registrado como duplo homicídio consumado e está sendo investigado pela Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que “as investigações seguem em andamento”.