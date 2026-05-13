Protesto interdita uma faixa da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na manhã desta quarta (13)

Moradores da região cobram implantação de passarela e a volta de um retorno no km 78 da BR-101, no sentido Jaboatão-Cabo de Santo Agostinho

Moradores protestam no km 78 da BR-101, em Jaboatão (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um protesto interditou uma das faixas de BR-101, no km 78, em Jaboatão do Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quarta-feira (13).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o protesto é de moradores da área que cobram a implantação de uma passarela e a volta de um retorno no km 78 da rodovia.

O que se pode ver em faixa estendida no local: “Mobilidade do Ibura, Jordão. Pela volta do retorno no km 78 da BR 101/05 anos de sofrimento”.

Conforme a PRF, por volta das 9h desta quarta, apenas uma faixa da rodovia estava liberada, no sentido Jaboatão-Cabo de Santo Agostinho. A pista no sentido Recife estava totalmente liberada.

O protesto acontece a 8 km do local interditado na última segunda-feira devido a abertura de uma cratera entre as duas faixas da BR-101, também no sentido Cabo.