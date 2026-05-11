Professora denuncia ameaça de estudante em escola estadual de Petrolina

Polícia Civil foi acionada para atuar na ocorrência (Foto: Reprodução/Instagram PCPE)

Uma professora de 30 anos denunciou ter sido vítima de ameaças e desacato na Escola Estadual de Areia Branca, em Petrolina, no Sertão do estado. O caso foi registrado na última quarta-feira (6), em uma delegacia da Polícia Civil do município, após a educadora relatar ter sofrido agressões verbais e intimidações praticadas por um estudante no ambiente escolar.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do episódio. As identidades da professora e do aluno não foram divulgadas.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco (SEE-PE) informou que acompanha o caso e presta assistência à docente e à equipe da unidade de ensino. Segundo a pasta, os responsáveis pelo estudante foram convocados para uma reunião de esclarecimentos e medidas de acompanhamento estão sendo adotadas.

A secretaria também afirmou que a escola conta com apoio da Polícia Militar e segue as orientações das autoridades competentes para preservar a tranquilidade no ambiente educacional.

Casos recentes

Na última segunda-feira (5), uma adolescente de 16 anos foi apreendida após esfaquear uma colega de 17 anos na Escola Simôa Gomes, localizada no bairro Cohab 2, em Garanhuns, no Agreste. A vítima foi atingida no ombro e precisou ser levada para uma unidade hospitalar da cidade.

A agressão foi interrompida por um funcionário responsável pela segurança da escola, que conseguiu conter a jovem e retirar a faca utilizada no ataque. A adolescente foi encaminhada para a 18ª Delegacia Seccional, enquanto a vítima recebeu atendimento médico no Hospital Regional Dom Moura.

Outro caso que repercutiu no Sertão aconteceu após a morte de um estudante de 19 anos nas proximidades de uma escola estadual em Petrolina. O crime ocorreu no dia 23 de abril, após uma discussão envolvendo estudantes nas imediações da Escola de Referência em Ensino Médio e Fundamental (EREMFEM), no bairro Antônio Cassimiro.

A vítima foi atingida por golpes de arma branca e morreu após ser socorrida para uma unidade hospitalar. O irmão dele, de 17 anos, também ficou ferido ao tentar apartar a briga.

As investigações apontam que o pai do adolescente suspeito de cometer o homicídio teria ajudado o filho a fugir após o crime. Ele foi preso na última quarta-feira (7) na Bahia. O estudante que seria responsável pelo ataque se entregou à polícia e foi internado.