Aluno é agredido com socos na cabeça durante briga generalizada em frente a escola em Igarassu

Aluno é agredido com socos na cabeça em frente a escola em Igarassu (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma briga generalizada entre estudantes da Escola Santos Cosme e Damião, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, foi registrada em vídeo. A confusão aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (7), em frente à unidade de ensino, e envolveu adolescentes cujas idades não foram divulgadas.

As imagens começaram a circular rapidamente nas redes sociais e chamaram atenção. Em um dos trechos do vídeo, é possível ver um estudante desferindo vários golpes na cabeça de outro aluno, que aparece caído no chão tentando proteger o rosto.

Enquanto a cena acontece, outros estudantes acompanham a agressão e fazem gravações com celulares. Em seguida, mais adolescentes entram na confusão e passam a trocar socos e chutes. Pelas imagens, não é possível identificar se o aluno que estava no chão era o alvo dos demais envolvidos na briga.

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a confusão.

Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) informou que tomou conhecimento do caso e destacou que o episódio ocorreu do lado de fora da escola. Segundo a pasta, a gestão da unidade adotou as medidas previstas no protocolo da rede estadual, incluindo a convocação dos responsáveis pelos estudantes envolvidos para uma reunião de esclarecimento.

A secretaria informou ainda que a escola conta com acompanhamento psicológico e repudiou a violência. A SEE afirmou também que desenvolve ações de prevenção e enfrentamento às diversas formas de violência nas escolas da rede estadual, com foco na promoção da cultura de paz no ambiente escolar.

Caso recente

Na terça-feira (5), uma estudante de 16 anos foi apreendida após esfaquear uma colega de 17 anos na Escola Simôa Gomes, em Garanhuns, no Agreste. A jovem foi atingida no ombro e precisou ser encaminhada para um hospital da cidade.

A agressão foi percebida por um funcionário que faz parte da segurança da instituição de ensino, que interveio e retirou a arma das mãos da jovem. A agressora foi conduzida para a 18ª Delegacia Seccional e a vítima precisou ser encaminhada ao Hospital Regional Dom Moura, onde recebeu atendimento médico.