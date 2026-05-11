Com apenas 10 exemplares produzidos em todo o mundo, o modelo chegou ao país por Pernambuco e seguirá transporte até seu destino final, na cidade de São Paulo.

Ferrari exclusiva chama atenção ao chegar no Porto de Suape, em Ipojuca; valor pode chegar a R$ 15 milhões (Reprodução/ Redes Sociais )

Uma das Ferraris mais raras do mundo desembarcou durante o ultimo mês no Porto de Suape, no Grande Recife.

Na cor Verde Volterra, o modelo é uma Ferrari 812 Competizione Tailor Made Cavalcade Edition, versão personalizada que chama atenção pela configuração exclusiva e pelo alto valor de mercado.

No Brasil, o superesportivo é estimado em cerca de R$ 15 milhões devido à alta demanda, à raridade e aos custos de importação. No mercado internacional, algumas unidades já foram avaliadas em mais de US$ 2,5 milhões.

Com apenas 10 exemplares produzidos em todo o mundo, o modelo chegou ao país por Pernambuco e seguirá transporte até seu destino final, na cidade de São Paulo.