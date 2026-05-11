O crime aconteceu no final da manhã deste domingo (10), na Vila do Muriti, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco; a mãe dos envolvidos presenciou toda a ação criminosa, ocorrida em pleno Dia das Mães

Homem mata irmão a facadas na frente da mãe neste domingo (10) em Caruaru (FOTO: REPRODUÇÃO/REDES)

Um homem de 27 anos, identificado como Lindemberg Azevedo Bernardino, foi morto a facadas pelo próprio irmão no final da manhã deste domingo (10), na Vila do Muriti, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A mãe dos envolvidos presenciou toda a ação criminosa, ocorrida em pleno Dia das Mães.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito, Lucianderson Azevedo Bernardino, de 35 anos, chega ao lava a jato onde a vítima estava e parte para cima do irmão.

No primeiro momento, Lindemberg consegue desviar da investida e arremessa uma pedra contra o agressor. Em seguida, Lucianderson corre em direção à vítima, a segura pela camisa e desfere pelo menos cinco golpes de faca na região das costas, antes de perder o equilíbrio e cair no chão junto com o irmão.

As imagens ainda mostram o suspeito imobilizando Lindemberg com um golpe conhecido como “mata-leão”. Durante a confusão, populares se aproximaram e mãe, conseguiram tomar a faca da mão do agressor e o retiraram de cima da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, Lindemberg chegou a ser socorrido para o Hospital Regional do Agreste (HRA), mas teve o óbito confirmado antes mesmo de dar entrada na unidade de saúde.

Após o crime, Lucianderson fugiu do local e, até o momento, não foi localizado.

O caso foi registrado na Delegacia de Caruaru como homicídio consumado.

“As diligências seguem até o esclarecimento do caso”, destacou a Polícia Civil.

