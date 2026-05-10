"As compras eram para o Dia das Mães": família de mulher que sofreu choque no Mix Mateus relata omissão e descaso

Parentes de Rosilene Cavalcanti, de 57 anos, contestam versão oficial do supermercado; segundo filhas, gerente tentou esconder ambulância nos fundos da loja e insinuou que o acidente não ocorreu

Família de mulher que sofreu choque no Mix Mateus relata omissão e descaso (Reprodução)

A pensionista Rosilene Cavalcanti, de 57 anos, recebeu alta médica e recupera-se em casa após sofrer uma descarga elétrica na unidade do Mix Mateus da Cruz Cabugá, no Recife, no último sábado (9). Apesar do comunicado da empresa afirmar que houve "atendimento imediato", as filhas da vítima, que a acompanhavam no momento, relatam omissão por parte dos funcionários e uma postura de descrédito por parte da gerência da unidade.

Segundo Rayane Cavalcanti, filha de Rosilene, o acidente ocorreu por volta das 18h, enquanto a mãe se dirigia ao setor de charcutaria. "Eu e minha irmã ficamos no corredor dos laticínios quando ouvimos um estrondo. Poucos minutos depois, ouvi um grito abafado me chamando", relata.

Ao chegar ao local, Rayane afirma ter encontrado a mãe desmaiada e amparada por outros clientes, sem auxílio da equipe da loja. "O funcionário que estava no balcão da charque estava paralisado. Ele viu tudo e não se moveu para nada, não ajudou", afirma.

Rosilene retomou a consciência minutos depois, relatando queimação nas mãos e dores pelo corpo.

Contradições no atendimento

A família alega que funcionários do supermercado tentaram remover a idosa antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o que foi impedido por um cliente que se identificou como enfermeiro. "Ele disse que ela não poderia ser removida porque tinha batido a cabeça na queda. Os funcionários queriam tirar ela de lá de todo jeito", diz Rayane.

Ainda de acordo com o depoimento da filha ao Diario, o gerente da unidade teria questionado se o choque elétrico de fato ocorreu. "Ele já chegou insinuando que ela não tinha levado choque, dizendo que ele mesmo tinha tocado no local e não sentiu nada. Minha mãe estava visivelmente transtornada e ele agiu com total despreparo", afirma.

Outro ponto relatado diz respeito à chegada do socorro. Segundo as filhas, a gerência da loja solicitou que a ambulância do SAMU estacionasse na área de carga e descarga, nos fundos do prédio, para evitar a exposição da fachada. A equipe médica, contudo, recusou o pedido e realizou o atendimento próximo à entrada principal.

Pós-incidente

No final do atendimento, funcionários teriam tentado colher uma assinatura em um termo que indicava recusa de atendimento por parte da cliente, o que foi negado pela família. Rosilene foi levada ao Hospital da Restauração, onde realizou exames e foi liberada.

Neste domingo (10), entraram em contato com a família por telefone. "O gerente pediu desculpas, mas não ofereceu nenhum suporte. Estamos todos abalados, pois é uma rede que frequentamos muito e as compras eram para nossa comemoração de Dia das Mães", lamenta Emylle Yasmim, neta de Rosilene.

Nota do Mix Mateus

Por meio de nota, a assessoria do Mix Mateus informou que a cliente recebeu “atendimento imediato” e que o caso foi acompanhado pelos brigadistas da loja até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A empresa declarou ainda que realizou testes técnicos no balcão de atendimento citado nas publicações e que, “até o momento, não foi identificado qualquer indício de descarga elétrica ou escape de corrente no equipamento”.

“O Grupo reforça que adota protocolos de manutenção e segurança em todas as suas operações”, conclui a nota.

