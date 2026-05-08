Governo de Pernambuco projeta dragagem do Rio Beberibe para o mês de junho

A previsão para a dragagem foi feita secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Rodrigo Ribeiro, durante o início das obras de limpeza emergencial do Rio Beberibe, no Recife, nesta sexta (8)

Governo de Pernambuco realizou ação emergencial de limpeza no Rio Beberibe (RAFAEL VIEIRA/DP)

O Rio Beberibe, que divide em boa parte do seu curso as cidades de Olinda e Recife, deve ter as obras de dragagem iniciadas em junho, segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Rodrigo Ribeiro.

A declaração foi dada durante o começo da limpeza emergencial do Rio Beberibe, iniciada nesta sexta (8), na divisa entre os bairros de Porto da Madeira, no Recife, e Peixinhos, em Olinda.

“A licitação está em curso e precisamos respeitar os prazos legais do processo licitatório. Estamos tendo sessão de licitação, já tivemos solicitação de recursos com relação ao resultado do processo, mas precisamos respeitar todo esse trâmite”, adiantou.

“Mas, a gente acredita que ao longo desse mês de maio a gente consiga assinar o contrato e, talvez, no início de junho, começar o serviço de dragagem”, destacou Rodrigo Ribeiro.

O processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela dragagem foi iniciado no final de janeiro deste ano e prevê um investimento de R$ 147 milhões.

Entre as intervenções previstas na dragagem, estão o processo de macrodrenagem, dragagem por sucção, recomposição e ampliação da calha do rio.

Também está previsto o desassoreamento de um trecho de 5,5 quilômetros de extensão, entre a Avenida Cidade do Monteiro, em Porto da Madeira, Zona Norte do Recife, e a Escola de Aprendizes Marinheiros, em Olinda.

Além disso, segundo Rodrigo Ribeiro, também está prevista a retirada de 1.160 famílias que moram às margens do rio para unidades habitacionais que ainda serão construídas.

Conforme apurou o Diario de Pernambuco, a localização da área em que as casas serão construídas fica no próprio bairro de Peixinhos, mas também existe a possibilidade dos habitacionais serem erguidos em Paulista, também no Grande Recife.

Limpeza emergencial

Enquanto as obras de dragagem do Rio Beberibe não são iniciam, o Governo do Estado iniciou uma força-tarefa de limpeza e desobstrução emergencial do Rio Beberibe, entre a ponte Dalva de Oliveira e a Ponte Av. Cidade de Monteiro, no Recife.

Segundo o gestão estadual, a previsão é que sejam retirados 2 mil metros cúbicos de lixo, entulhos, vegetação aquática e demais materiais que potencializam os transbordamentos e inundações.

“A calha do rio está muito obstruída. Tem muita sujeira e muito lixo, que impede a passagem da água. Por isso, que estamos com esse maquinário para fazer toda a limpeza e a desobstrução da calha deste rio, pois muitas famílias que moram às margens dele sofrem com a questão das inundações”, explicou Rodrigo Ribeiro.

Ainda conforme o Governo do Estado, a operação, iniciada nesta sexta (08), seguirá até a limpeza completa do local, que não tem prazo previsto.

Apesar dessa limpeza emergencial, moradores e comerciantes da área classificam essas ações como paliativas.

“Essa limpeza aqui só chega no tempo do inverno e é um paliativo. Eles ficam apenas puxando o barro por cima, não colocam o maquinário para aprofundar a passagem do rio, que virou uma canaleta”, criticou Sérgio Ricardo, de 56 anos, que é lavador de carro na beira do Beberibe.

“Estou aqui há quase 14 anos e não vejo melhoria nesse rio. Isso é uma maquiagem”, completou.

Em época de chuva, ela afirma que precisa suspender seus materiais de trabalho para que eles não sejam danificados com a água que entra em seu estabelecimento.

Além de Sérgio, a reportagem do Diario de Pernambuco ouviu outros moradores da área.

Sem querer gravar entrevista, eles também mostraram muita empolgação com a ação emergencial de limpeza desta sexta-feira, uma vez que, “não vai resolver o problema do rio”.

Período sem intervenção

Segundo o secretário estadual de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo, a última intervenção feita pelo governo estadual no Rio Beberibe aconteceu em 2013, algo que chama atenção pelos transtornos que são provocados nas regiões às margens do rio.

“As duas limpezas mais recentes no Rio Beberibe aconteceram na década de 1980 e outra em 2013. O assoreamento é muito rápido, principalmente por conta dos resíduos sólidos que obstruem o rio. São necessárias ações permanentes, e o nosso foco é a desobstrução deste trecho do Beberibe”, explicou Almir Cirilo.

Ainda segundo o secretário, foram mapeados entre 10 e 20 pontos do Rio Beberibe que necessitam da limpeza emergencial. Além disso, Almir Cirilo afirma que o monitoramento será contínuo, para que seja evitado o estreitamento da calha do rio.

Vale ressaltar que o Rio Beberibe nasce no município de Camaragibe, no Grande Recife, e percorre 24 quilômetros até a sua foz, na Ponte do Limoeiro, no Bairro do Recife, junto com o Rio Capibaribe.

Limpeza do Tejipió

Outro rio que provoca transtornos no período de chuva é o Rio Tejipió, localizado em áreas limítrofes de Recife e Jaboatão dos Guararapes. Segundo Rodrigo Ribeiro ele também será contemplado pelos serviços de limpeza.

“O Governo do Estado está mapeando o Rio Tejipió para também fazer um serviço de limpeza de toda a calha dele. Estamos tendo uma certa dificuldade em acessar certos pontos para executar a limpeza, principalmente quando falamos da questão dos maquinários. Por isso, estamos estudando a área, fazendo sobrevoo de drone, para assim iniciar a limpeza”, ressaltou.

Além do Grande Recife, segundo o governo estadual, outros rios que cruzam cidades impactadas pelas recentes chuvas receberam intervenção, a fim de minimizar os estragos provocados pelas precipitações.