Estudante de 19 anos é morto a facadas na saída da Escola de Referência de Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Após discussão entre três estudantes da Escola de Referência de Petrolina, um deles atacou a facadas um aluno de 19 anos, que morreu no hospital, e deixou um adolescente de 17 anos ferido

Kaik foi morte com golpe de faca no tórax (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Um estudante, de 19 anos, foi morto a facadas na noite desta quinta-feira (23), quando saía da Escola de Referência em Ensino Médio e Fundamental (EREMFEM), no bairro Antônio Cassimiro, em Petrolina, Sertão de Pernambuco.

Conforme nota oficial, a Polícia Civil de Pernambuco registrou “ocorrência de homicídio consumado, que vitimou um homem de 19 anos”.



Um outro aluno, adolescente de 17 anos, foi ferido também com golpes de faca.



Testemunhas informaram à polícia que houve uma discussão entre três alunos da EREMFEM, nas proximidades da escola. Um deles teria sacado uma faca e atingido o jovem e o adolescente.



O estudante Kaik Douglas da Silva Rodrigues, de 19 anos, foi atingido na região do tórax e chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. O outro estudante atingido teve um ferimento nas costas, mas não permaneceu no local.



A Escola de Referência em Ensino Médio e Fundamental (EREMFEM) suspendeu as aulas desta sexta-feira (24).