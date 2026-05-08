Brasileira sequestrada e mantida em cárcere no Suriname é resgatada pela Polícia Federal de Pernambuco

A vítima de 38 anos foi atraída ao país com a promessa de oportunidade de emprego, mas foi mantida em cárcere privado e sendo forçada a engolir cápsulas de cocaína para serem traficadas na Europa

Agentes da PF em operação (Foto: Agência Brasil)

Uma brasileira de 38 anos que havia sido sequestrada e mantida em cárcere privado no Suriname, país localizado na América do Sul, foi resgatada pela Polícia Federal (PF), por meio do Núcleo de Cooperação Internacional da Superintendência Regional de Pernambuco.

Segundo a PF, a vítima foi atraída ao país sob a promessa de uma oportunidade de emprego. No entanto, ao chegar ao local, ela passou a ser mantida em cativeiro e obrigada a engolir cápsulas de cocaína que seriam traficadas para a Europa.

O resgate aconteceu após troca de informações entre a Polícia Federal brasileira e a Adidância da PF no Suriname, que auxiliaram na localização da vítima e na articulação da operação.

Após a ação, também foram iniciadas medidas diplomáticas para garantir o retorno da brasileira ao Brasil.

A reportagem do Diario de Pernambuco tentou contato com a Polícia Federal para confirmar se a vítima é pernambucana, mas não obteve retorno.