Seleção Brasileira retorna ao EA FC 26 após três anos

Licenciamento completo com jogadores e uniformes aumenta expectativa dos fãs para a Copa do Mundo

Os jogadores Vini Jr. e Marquinhos no EA FC26 (Divulgação/ EA Sports Brasil)

A Seleção Brasileira está de volta ao EA Sports FC. Após três anos de ausência, a 'Canarinho' retornará ao FC 26, conforme anunciado neste domingo (3), durante a Gamescom, em São Paulo. A confirmação também foi divulgada nas redes oficiais da Seleção Brasileira, em parceria com a EA Sports.

A última aparição da Seleção de forma integral em um game aconteceu no FIFA 23. Na ocasião, os jogadores puderam utilizar o elenco completo por meio da atualização dedicada à Copa do Mundo 2022.

Desta vez, a liberação inclui jogadores e uniformes oficiais. Apesar da empolgação de quem joga o FC 26, ainda não há uma data oficial para a disponibilização da seleção dentro do jogo. A novidade também abre margem para especulações sobre conteúdos futuros, especialmente envolvendo a Copa do Mundo 2026.

Outro ponto que ganha força entre os fãs é a possibilidade de expansão da parceria, com o eventual retorno do Brasileirão ao game, um pedido antigo da comunidade. Além disso, há questionamentos sobre a presença de estrelas, como Neymar Jr., que não faz parte do game desde o ano passado.