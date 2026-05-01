Escolas viram abrigos improvisados para famílias atingidas por chuvas no Grande Recife e Zona da Mata

Veja lista de locais de apoio na capital e em outras cidades pernambucanas

Escola Municipal Professor Ricardo Gama, em Linha do Tiro (Foto: Google Street View)

Diante das chuvas que atingem Pernambuco desde o início desta sexta-feira (1º), uma ampla rede de abrigos emergenciais foi aberta na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata, com o objetivo de acolher famílias desalojadas e moradores de áreas de risco.

Na capital, o Recife conta com 12 abrigos ativos, com capacidade para 1.413 vagas, das quais 449 já estão ocupadas. Entre os pontos disponíveis estão o CSU Bidu Krause, o abrigo do Cajueiro e escolas municipais como Água Fria, Professor Florestan Fernandes (Ibura), Alto da Guabiraba, Diácono Abel Gueiros (Macaxeira), Célia Arraes (Várzea), Jardim Uchôa (Areias), Professor Adauto Pontes (Jordão), Luiz Vaz de Camões (Ipsep), Diná de Oliveira (Iputinga), General San Martin e Professor Ricardo Gama (Linha do Tiro).



Em São Lourenço da Mata, sete escolas municipais foram transformadas em abrigos: Ariano Suassuna (Caiara), Josué Pereira (Barro Vermelho), Vovó Isaura (Beira Rio), Carmela Orrico (Ettore Labanca), Senador José Esmírio de Moraes (Tiúma), Luiz Corrêa (Loteamento São João e São Paulo) e Clodoaldo Gomes (Penedo).

Já em Olinda, três espaços estão funcionando como pontos de acolhimento: EREF Monsenhor Arruda Câmara (Peixinhos), Escola Argentina Castello Branco (Jatobá) e Vila Olímpica de Rio Doce.

No Paulista, 18 famílias (33 pessoas) foram acolhidas e estão sendo encaminhadas para abrigo provisório no Clube Municipal do Nobre.

Na Zona da Mata Norte, Goiana registra cerca de 300 pessoas abrigadas na Escola Municipal IV Centenário, após o forte volume de chuvas.

Em Timbaúba, a rede de abrigos inclui unidades na zona urbana, como o Centro Educacional Maria Emília Dutra, a Ação Paroquial de Assistência (APA) e o Colégio Cenescista Rodolfo Ferreira Lima, além de congregações religiosas; e na zona rural, escolas como José Moacir Filho (Catuca), Coronel João de Andrade (São José), Alaide Muniz Dias (Queimadas) e o CIES Fernando de Andrade Queiroz (Vila Cruangi).

Já em Camaragibe, cinco unidades de ensino estão abertas como apoio: Escola José Collier (Vila da Fábrica), CMEI Antônio Luiz (Timbi), Escola Marcelo José (Alto Santo Antônio), Creche Municipal Maria Judth Maria (Tabatinga) e Escola Municipal Carmela Orrico (Bairro dos Estados).

Além das estruturas municipais, o Governo de Pernambuco colocou escolas da rede estadual à disposição para ampliar a capacidade de acolhimento conforme a demanda.

A orientação das autoridades é que moradores de áreas de risco procurem imediatamente um dos abrigos disponíveis e evitem permanecer em locais vulneráveis enquanto persistirem as chuvas intensas.