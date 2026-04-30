Apac divulga alerta de chuva para o Recife e mais cidades; veja previsão

Segundo a agência, Grande Recife, Zona da Mata e Fernando de Noronha podem ter chuva moderada e pontualmente forte

Parque de Esculturas Francisco Brennand, no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, na tarde desta quinta-feira (30), um alerta de chuva para o Grande Recife, Zona da Mata e Fernando de Noronha.

"A Zona de Convergência Intertropical (Zcit) está atuando de forma a favorecer a ocorrência de pancadas de chuva moderada (pontualmente forte) a partir da noite desta quinta-feira (30) e ao longo do dia da sexta (1º) entre a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata", explicou a Apac.

Nas últimas 24 horas, os maiores acumulados de chuva no estado foram registrados nas seguintes cidades:

Goiana | 22,2 mm

Ipojuca | 15,67 mm

Recife | 11,86 mm

Jaboatão dos Guararapes | 11,06

Dados coletados às 16h39*