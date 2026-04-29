Chuvas fazem rio transbordar e inundação deixa 115 desalojados em Timbaúba, na Mata Norte

O Rio Tiúma transbordou após registrar elevação de aproximadamente dois metros acima do nível normal, segundo a Prefeitura de Timbaúba, na Mata Norte de Pernambuco. Ao todo, o município contabiliza 115 desalojados

Cidade foi fortemente atingida pelas chuvas entre esta terça (28) e quarta (29) (Foto: Prefeitura de Timbaúba/Divulgação)

Em Timbaúba, na Mata Norte do estado, 115 pessoas estão desalojadas após o Rio Tiúma subir cerca de dois metros e transbordar, na manhã desta quarta (29). O curso d’água é situado na região do distrito de Catucá, na zona rural do município.

Timbaúba foi uma das cidades em que mais choveu nas últimas horas. Entre as 6h da terça (28) e 6h desta quarta (29), mais de 65 milímetros de precipitação foram registrados na cidade, segundo o Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC).

Segundo a Prefeitura de Timbaúba, além dos 115 desalojados e quatro famílias estão desabrigadas. Destas, duas estão acolhidas no abrigo do Centro Educacional Maria Emília Dutra e as outras duas estão na Escola José Moacir Filho, em Catucá, totalizando 07 pessoas abrigadas.

Procurada pelo Diario de Pernambuco, a Defesa Civil do estado informou que todos os danos foram apenas materiais.

O Rio Tiúma, é afluente do Capibaribe-Mirim, que atingiu cota de inundação na noite desta terça (28), conforme divulgou a APAC, e atingiu as cidades de Itambé e Goiana, também na Mata Norte.

Em caso de emergência ou necessidade de apoio, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil Municipal pelo telefone (81) 9 9178-4111.

