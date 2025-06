PMPE celebra 200 anos de história nesta quarta-feira (11)

A cerimônia acontece no Recife Expo Center e destaca a trajetória de serviços prestados pela Polícia Militar de Pernambuco desde 11 de junho de 1825

Em comemoração aos 200 anos de fundação, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) realiza, nesta quarta-feira (11), às 15h30, uma cerimônia especial no Recife Expo Center, localizado no bairro de São José

A solenidade, que contará com a presença de diversas autoridades civis e militares, destaca toda trajetória de serviços prestados pela PMPE à sociedade pernambucana desde a sua criação, em 11 de junho de 1825.

Durante o evento, haverá a entrega da Medalha Comemorativa dos 200 anos da PMPE. A honraria visa reconhecer policiais militares, personalidades e autoridades civis e militares que tenham prestado relevantes serviços à instituição.

Ainda haverá o desfile da tropa com 890 homens e mulheres, das diversas unidades operacionais e cursos de formação de praças e de oficiais.

“Rumo aos 200 anos”

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo Torres, destacou que essas comemorações ao bicentenário já iniciaram desde o ano passado, quando a Polícia Militar abriu um calendário chamado “Rumo aos 200 anos”.

“Desde o ano passado, abrimos um calendário para que todo mês, a gente pudesse fazer um evento referente ao que a gente chama de ‘Rumo aos 200 anos’. Já fizemos corridas femininas, passeio ciclístico, motociclístico, celebrações dos 100 anos do Quartel do Derby, evento para as crianças, os pais, mães e crianças atípicas”, explicou o coronel Ivanildo Torres.

“Ainda teremos a solenidade do PM Tombado, em memória dos policiais militares feridos em serviço. Seremos homenageados na Câmara dos Vereadores do Recife. Em agosto, também seremos homenageados na ALEPE. Tudo isso reconhece a importância da PM para o estado de Pernambuco”, finalizou.

Segundo o coronel, esse amplo calendário de celebrações mostra o viés social que existe dentro da própria corporação, fazendo uma certa mudança na percepção da sociedade com relação à própria Polícia Militar.

“Eu acho importante essa aproximação, pois mostra a linha social que nós temos. A Polícia Militar tem vários programas sociais gratuitos como aulas de Jiu-Jitsu, violão e músicas. Além disso, temos os próprios quartéis preparatórios para o concurso da própria PM, o ProED, que é um trabalho de conscientização de crianças para os males causados pelas drogas, entre outras ações”, ressaltou coronel Ivanildo Torre.

Parcerias e desafios

O coronel Ivanildo Torres também destacou o processo de aproximação da corporação com outros agentes da sociedade, como o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que muitas vezes era interpretado como “inimigo da polícia”.

“Eu vejo que essa aproximação é muito positiva para toda a sociedade, pois o Ministério Público é uma instituição muito séria e muito importante, assim como a Polícia Militar. Essa aproximação possibilita que o Ministério veja a nossa realidade e traga capacitações que melhorem a conduta de nossos agentes, acabando com essa ideia de que o Ministério é um inimigo da polícia”, enfatizou.

O coronel Ivanildo Torres ressaltou que “a segurança pública hoje é muito mais complexa”. “Tem a questão social, pois existem muitas pessoas vulneráveis que precisam ser acolhidas. Tem também a questão do sistema de justiça. Mas as polícias estão fazendo o seu máximo para melhorar essa situação, porém elas sozinhas não conseguem mudar essa realidade”, afirmou o coronel Ivanildo Torres.