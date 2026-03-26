Princípio de incêndio atinge estação de tratamento de água em Caruaru
Fogo foi controlado pelos bombeiros; área segue sob monitoramento e passa por avaliação técnica
Publicado: 26/03/2026 às 20:55
Incêndio atinge estação de tratamento em Caruaru (Foto: Reprodução/Instagram)
Um princípio de incêndio foi registrado em um contêiner de baterias em uma Estação de Tratamento (ETA), no bairro Petrópolis, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), uma viatura de combate a incêndio foi acionada para a ocorrência. As chamas atingiram um sistema de baterias utilizado como fonte auxiliar de energia.
Ainda segundo a corporação, o fogo foi controlado rapidamente pela equipe no local. Não há informações sobre feridos.
Após o controle das chamas, os bombeiros permanecem na área realizando o monitoramento preventivo para evitar novos focos. Equipes técnicas especializadas também atuam no local para avaliar as condições do sistema atingido e as possíveis causas do incidente.