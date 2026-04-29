Recife recebe Feira Periferia Empreendedora com artesanato, moda e gastronomia

Recife recebe 4ª Feira Periferia Empreendedora (Foto: Artuhr Mota/Seduh-PE)

A 4ª edição da Feira Periferia Empreendedora será realizada nesta quinta-feira (30), das 9h às 16h, no pátio da Secretaria de Saúde de Pernambuco, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. O evento reúne 19 mulheres de comunidades periféricas da Região Metropolitana que atuam nos segmentos de gastronomia, moda, artesanato e economia criativa.

Aberta ao público, a feira terá barracas com produtos variados e participação de empreendedoras de localidades como Roda de Fogo, Bode, Caranguejo, Jardim Monte Verde, Peixinhos e Rio Doce.

De acordo com dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), cerca de 41% dos empreendedores em Pernambuco estão localizados em periferias urbanas. Desse total, mais de 60% iniciaram seus negócios por necessidade, como alternativa de geração de renda. Ainda segundo o levantamento, 56% dos empreendedores dessas áreas são mulheres, em sua maioria negras e chefes de família.

Além da comercialização de produtos, a feira também propõe a troca de experiências entre as participantes. A iniciativa é organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado.