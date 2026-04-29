Tecnologia ganha protagonismo na segurança pública em evento no Recife

Smart Security Summit começou na manhã desta quarta (29), no Recife Expo Center, no bairro de São José, no Recife, e segue até a tarde com debates e demonstrações sobre como a tecnologia pode impactar em prol da segurança pública

Smart Security Summit acontece no Recife Expo Center (RAFAEL VIEIRA/DP)

A tecnologia vem assumindo um papel cada vez mais central na segurança pública, deixando de ser apenas suporte para se tornar ferramenta estratégica no enfrentamento à criminalidade. Esse é o foco do Smart Security Summit, realizado nesta quarta-feira (29), no Recife Expo Center, no bairro de São José, centro do Recife.

O evento começou pela manhã e segue até o fim da tarde, reunindo cerca de 120 convidados, entre gestores públicos, especialistas e representantes do setor de tecnologia. Ao longo do dia, aproximadamente 20 participantes integram uma programação composta por painéis temáticos e apresentações de soluções voltadas aos desafios urbanos.

CEO da Teltex, Valmor Fernandes explicou que o encontro foi estruturado para discutir, de forma prática, como a tecnologia pode apoiar diferentes frentes da segurança.

Segundo ele, a programação está dividida em painéis que abordam desde cidades inteligentes até áreas específicas, como telecomunicações e segurança portuária.

“O evento é voltado a soluções tecnológicas e ao debate sobre como instrumentalizar a segurança pública por meio dessas ferramentas. Temos um painel sobre cidades inteligentes, que trata dos desafios urbanos e de como a tecnologia pode apoiar. Outro painel é voltado à segurança pública, com secretários debatendo os problemas da segurança urbana e o papel da tecnologia como instrumento de integração de dados e atuação preditiva”, afirmou Valmor Fernandes, CEO da Teltex.

“Também temos um painel de telecom, que aborda problemas como furtos e roubos em estruturas dessas empresas, e um painel sobre portos, discutindo como tecnologias como reconhecimento facial e inteligência artificial podem reforçar a segurança nessas áreas”, completou.

“O objetivo é mostrar como a tecnologia permite integrar bancos de dados, cruzar informações e atuar de forma preditiva e preventiva, não apenas reativa”, acrescentou.

Além dos debates, o evento inclui demonstrações práticas de tecnologias utilizadas em centros de comando e controle. Uma das dinâmicas permite que o próprio público escolha, por votação, os temas que serão aprofundados em determinados painéis.

Aplicações na prática

Para Coronel Pereira Melo, secretário de Guarda Municipal de Olinda, o uso da tecnologia já apresenta resultados concretos.

“No Carnaval de Olinda, utilizamos câmeras, totens e oferecemos Wi-Fi livre, o que contribuiu para a redução de crimes contra o patrimônio. A presença integrada das forças de segurança com a tecnologia potencializa os resultados e aumenta a sensação de segurança”, destacou.

Já Coronel Rossini, secretário municipal de Segurança e Ordem Pública de Camaragibe, ressaltou a importância da integração de sistemas.

“Utilizamos o videomonitoramento como uma ‘muralha digital’, com leitura de placas e integração com bancos de dados nacionais, o que permite identificar veículos roubados. A tecnologia é um dos pilares da segurança pública hoje”, afirmou.

O chefe de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, Rafael Galvão, também enfatizou o papel da inovação.

“Se queremos resultados diferentes, precisamos adotar métodos diferentes. A tecnologia é o meio que permite alavancar esses resultados no combate ao crime”, disse.

Estratégia e inovação

A secretária executiva de Estratégia da CTI de Pernambuco, Tereza Maciel, destacou os investimentos do Estado na área.

“O governo vem investindo em inteligência e em segurança inteligente, com câmeras e sistemas integrados em diversas áreas. A tecnologia é fundamental para garantir mais segurança ao cidadão”, afirmou.

Já o pesquisador da UFPE, Armando Nascimento, ressaltou o papel estrutural da inovação.

“A tecnologia hoje é central para a transformação da segurança pública no Brasil. Inclusive, já há avanços legislativos que colocam essa pauta como prioridade”, pontuou.