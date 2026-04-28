Rio na Zona da Mata atinge cota de inundação, alerta Apac; veja onde mais choveu
Segundo a Apac, os municípios de Itambé e Goiana estão sendo afetados pelo extravasamento do Rio Capibaribe Mirim
Publicado: 28/04/2026 às 14:30
Rio Capibaribe Mirim, na Mata Norte de Pernambuco (@locutor_carlosaraujo via Instagram)
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou, na tarde desta terça-feira (28), que o Rio Capibaribe Mirim, em Caricé, distrito do município de Itambé, na Mata Norte de Pernambuco, atingiu a cota de inundação.
Segundo o aviso hidrológico, publicado às 13h40, as cidades de Itambé e Goiana estão sendo afetadas pelo extravasamento do rio.
Mais cedo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de “perigo potencial” de chuvas para o Grande Recife, Zona da Mata e Agreste, válido até as 23h59. De acordo com o instituto, o aviso significa “situação meteorológica potencialmente perigosa” e traz recomendações para que a população “não corra riscos desnecessários”.
Veja onde mais choveu nas últimas 12 horas:
- Camutanga | 82 mm
- Timbaúba | 81,6 mm
- Condado | 51,4 mm
- Catende | 50,43 mm
- Palmares | 47,06 mm
- Itaquitinga | 44,8 mm
- São Vicente Férrer | 44,6 mm
- Itambé | 42,2 mm
- Joaquim Nabuco | 41,4 mm
- Bonito | 39,4 mm
*Dados coletados às 14h18