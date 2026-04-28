° / °
Vida Urbana
Chuvas

Rio na Zona da Mata atinge cota de inundação, alerta Apac; veja onde mais choveu

Segundo a Apac, os municípios de Itambé e Goiana estão sendo afetados pelo extravasamento do Rio Capibaribe Mirim

Ester Marques

Publicado: 28/04/2026 às 14:30

Seguir no Google News Seguir

Rio Capibaribe Mirim, na Mata Norte de Pernambuco/@locutor_carlosaraujo via Instagram

Rio Capibaribe Mirim, na Mata Norte de Pernambuco (@locutor_carlosaraujo via Instagram)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou, na tarde desta terça-feira (28), que o Rio Capibaribe Mirim, em Caricé, distrito do município de Itambé, na Mata Norte de Pernambuco, atingiu a cota de inundação.

Segundo o aviso hidrológico, publicado às 13h40, as cidades de Itambé e Goiana estão sendo afetadas pelo extravasamento do rio.

Mais cedo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de “perigo potencial” de chuvas para o Grande Recife, Zona da Mata e Agreste, válido até as 23h59. De acordo com o instituto, o aviso significa “situação meteorológica potencialmente perigosa” e traz recomendações para que a população “não corra riscos desnecessários”.


Veja onde mais choveu nas últimas 12 horas:

  • Camutanga | 82 mm
  • Timbaúba | 81,6 mm
  • Condado | 51,4 mm
  • Catende | 50,43 mm
  • Palmares | 47,06 mm
  • Itaquitinga | 44,8 mm
  • São Vicente Férrer | 44,6 mm
  • Itambé | 42,2 mm
  • Joaquim Nabuco | 41,4 mm
  • Bonito | 39,4 mm

*Dados coletados às 14h18

Veja também:

APAC , Chuva , Grande Recife
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP