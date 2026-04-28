Rio na Zona da Mata atinge cota de inundação, alerta Apac; veja onde mais choveu

Segundo a Apac, os municípios de Itambé e Goiana estão sendo afetados pelo extravasamento do Rio Capibaribe Mirim

Rio Capibaribe Mirim, na Mata Norte de Pernambuco (@locutor_carlosaraujo via Instagram)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou, na tarde desta terça-feira (28), que o Rio Capibaribe Mirim, em Caricé, distrito do município de Itambé, na Mata Norte de Pernambuco, atingiu a cota de inundação.

Segundo o aviso hidrológico, publicado às 13h40, as cidades de Itambé e Goiana estão sendo afetadas pelo extravasamento do rio.

Mais cedo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de “perigo potencial” de chuvas para o Grande Recife, Zona da Mata e Agreste, válido até as 23h59. De acordo com o instituto, o aviso significa “situação meteorológica potencialmente perigosa” e traz recomendações para que a população “não corra riscos desnecessários”.



Veja onde mais choveu nas últimas 12 horas:

Camutanga | 82 mm



Timbaúba | 81,6 mm



Condado | 51,4 mm



Catende | 50,43 mm



Palmares | 47,06 mm



Itaquitinga | 44,8 mm



São Vicente Férrer | 44,6 mm



Itambé | 42,2 mm



Joaquim Nabuco | 41,4 mm



Bonito | 39,4 mm



*Dados coletados às 14h18

