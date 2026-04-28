Inmet publica alerta de chuva para o Grande Recife e mais regiões; veja previsão

Previsão indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros (mm) por hora ou até 50 mm/dia

Recife pode ter terça-feira (28) chuvosa (DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta terça-feira (28), um alerta de chuva para o Grande Recife, Zona da Mata e Agreste, além de outras regiões do país. O aviso é válido até as 23h59.

O aviso é de "Perigo Potencial", o mais leve dos três tipos de alertas meteorológicos do Inmet, e indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros (mm) por hora ou até 50 mm/dia.

Níveis de avisos meteorológicos do Inmet