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METEOROLOGIA
Inmet publica alerta de chuva para o Grande Recife e mais regiões; veja previsão
Previsão indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros (mm) por hora ou até 50 mm/dia
Publicado: 28/04/2026 às 07:27
Recife pode ter terça-feira (28) chuvosa (DP)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta terça-feira (28), um alerta de chuva para o Grande Recife, Zona da Mata e Agreste, além de outras regiões do país. O aviso é válido até as 23h59.
O aviso é de "Perigo Potencial", o mais leve dos três tipos de alertas meteorológicos do Inmet, e indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros (mm) por hora ou até 50 mm/dia.
Níveis de avisos meteorológicos do Inmet
- Perigo Potencial (alerta amarelo): Situação meteorológica potencialmente perigosa. Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário.
- Perigo (alerta laranja): Situação meteorológica perigosa. Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades.
- Grande Perigo (alerta vermelho): Situação meteorológica de grande perigo. Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. Siga as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para medidas de emergência
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