Petrobrás abre inscrições para curso gratuito no Campus Recife do IFPE

No total, são 32 vagas, disponibilizadas para quem tem mais de 18 anos e ter concluído o ensino médio; as inscrições para curso gratuito da Petrobrás estão abertas até o dia 12 de maio

IFPE (Divulgação)

A Petrobrás, através do Programa Autonomia e Renda, abriu inscrições para o curso gratuito de Eletricista Industrial, que será realizado no Campus Recife, do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

Serão 32 vagas, disponibilizadas para quem tem mais de 18 anos e ter concluído o ensino médio.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 12 de maio, através do site do Programa Autonomia e Renda.

Os cursos são voltados, prioritariamente, a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem vínculo formal de emprego ou de baixa renda, moradoras dos municípios de Recife, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca.

O processo seletivo adota ações afirmativas, com reserva de vagas para mulheres, pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, pessoas trans, refugiadas ou imigrantes.

Todos os estudantes selecionados receberão auxílio financeiro mensal de R$ 660 durante todo o período do curso.

Para mulheres com filhos de até 11 anos, o valor da bolsa é ampliado para R$ 858 mensais. Além disso, há um auxílio para alimentação no valor de R$ 300 por mês (no âmbito da parceria com os IFs).

Os benefícios buscam contribuir para a permanência e o êxito dos alunos. Para o recebimento integral, é exigida frequência mínima de 75% nas atividades.

