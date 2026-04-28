Ação de Dia do Trabalhador oferece 250 vagas de emprego no Recife

Evento ocorre na próxima quinta-feira (30), no Parque 13 de Maio, no bairro da Boa Vista, das 9h às 12h

Carteira de Trabalho Digital (Bruno Peres/Agência Brasil)

Uma edição especial do Giro Desenvolve Recife em alusão ao Dia do Trabalhador vai ofertar 250 vagas de emprego na capital pernambucana, sendo 150 para Pessoa com Deficiência (PcD). O evento ocorre na próxima quinta-feira (30), no Parque 13 de Maio, no bairro da Boa Vista, das 9h às 12h.

Entre as oportunidades estão vagas para jovem aprendiz, estagiário, ajudante de almoxarifado, motorista de ônibus urbano e consultor de vendas.

Durante o evento, segundo a prefeitura, cinco empresas estarão no local realizando a pré-seleção de candidatos, permitindo que os participantes já saiam com encaminhamento para processos seletivos.

Serviços gratuitos

Além da oferta de vagas de trabalho, a população terá acesso a serviços gratuitos, como emissão de documentos, incluindo RG, além de vacinação, aferição de pressão arterial, teste de glicose, corte de cabelo e massoterapia.