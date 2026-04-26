Vídeo mostra marcas de tiro na van em que Anderson Neiff foi baleado

Na gravação, é possível ver pelo menos duas marcas de bala na parte de trás do veículo.

Reprodução/Redes sociais/Brega Bregoso (Marcas de tiro na em que Neiff estava durante ataque)

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a situação em que ficou a van em que estava o cantor Anderson Neiff no momento em que foi baleado na manhã deste domingo (26), após um show em São Paulo (SP).

Segundo informações preliminares divulgadas pela Polícia Militar de São Paulo, o crime aconteceu por volta das 6h30. A van retornava de uma apresentação e seguia em direção a um hotel na região central quando foi interceptada por três homens em motocicletas, no Túnel Max Feffer, na zona sul da capital paulista.

Na gravação divulgada nas redes sociais, é possível ver pelo menos duas marcas de bala na parte de trás do veículo. Segundo a pessoa que está filmando, um disparo que atingiu a parte esquerda da janela traseira teria sido o que atingiu o artista, que estaria em pé no momento do ataque.

De acordo com informações confirmadas ao Diario de Pernambuco pelo empresário do artista, Thiago Gravações, Neiff foi socorrido e levado ao Hospital Sírio-Libanês, onde passou por cirurgia. Nas redes sociais, o empresário publicou uma imagem do cantor no hospital e pediu orações. “Precisamos de todas as orações para o Mago, ele está nesse exato momento em cirurgia”, escreveu.

Nota da Polícia Civil

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio, ocorrida na manhã deste domingo (26), contra um homem, de 24 anos, na Av. Nove de Julho, zona oeste da capital. No local, os PMs apuraram que a vítima estava em uma van com demais integrantes de um grupo musical, quando suspeitos em motos se aproximaram e atiraram. Eles fugiram na sequência. O homem foi atingido no ombro e socorrido ao Hospital Sírio Libanês. A perícia foi acionada e o caso foi registrado no 14° DP (Pinheiros).

Em nota, a equipe do cantor Anderson Neiff se pronunciou sobre o ataque. Confira na íntegra:

A Number One, juntamente com Thiago Gravações e Renata Marinho, na qualidade de representantes legais e empresariais do artista Anderson Neiff, vêm a público, por intermédio de sua assessoria jurídica, prestar os devidos esclarecimentos acerca do grave incidente ocorrido na madrugada do dia 26 de abril de 2026.

Cumpre informar que, após a conclusão de sua agenda profissional, o veículo que transportava o artista e a equipe técnica foi alvo de disparos de arma de fogo efetuados por terceiros ainda não identificados. No curso desse evento delituoso, Anderson Neiff foi atingido por fragmentos de projétil na região do ombro.

O artista foi prontamente encaminhado a uma unidade hospitalar para atendimento médico de urgência e encontra-se em observação clínica rigorosa, com previsão de transferência ao bloco cirúrgico para realização dos procedimentos cabíveis, visando à estabilização de seu quadro.

As autoridades competentes já foram notificadas, e o inquérito policial instaurado para a devida apuração da autoria, bem como para a realização de perícia técnica no veículo.

Ressaltamos que novas atualizações sobre o boletim médico oficial serão fornecidas oportunamente, priorizando sempre o resguardo da privacidade do artista e de seus familiares.

Pugnamos pelo respeito ao momento e pela união em pensamentos positivos para a célere recuperação de todos os envolvidos e pela vida do nosso querido Neiff.

Desde já, agradecemos pelas orações para que tudo siga bem e em paz.