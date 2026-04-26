Cirurgia de Anderson Neiff é concluída com sucesso, diz irmã do cantor

Cantor foi baleado no ombro após ataque a tiros em São Paulo e passou por procedimento cirúrgico

Irmã de Neiff atualiza estado de saúde do cantor após cirurgia (Reprodução/Redes Sociais)

A cirurgia do cantor Anderson Neiff foi realizada com sucesso após o artista ser baleado durante um ataque a tiros na manhã deste domingo (26), em São Paulo. A informação foi confirmada pela irmã do cantor, Renata, por meio das redes sociais. “Concluída com sucesso! Continuaremos em oração”, escreveu.

Mais informações sobre o estado de saúde do artista ainda não foram divulgadas. Nos stories do Instagram, o advogado Rafael França, responsável pela nota divulgada mais cedo pela equipe de Neiff, também comentou o fim da operação: "Cirurgia concluída com sucesso. Seguimos em oração".

Anderson Neiff foi atingido no ombro após a van que o transportava junto com a sua equipe ser alvo de diversos disparos. O grupo retornava de um show quando foi interceptado por homens em motocicletas. Neiff foi socorrido e encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês, onde passou pelo procedimento cirúrgico.

O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil de São Paulo. Até o momento, os suspeitos não foram identificados, e a motivação do crime segue desconhecida. A equipe do cantor informou que novas atualizações sobre o estado de saúde serão divulgadas por meio de boletins oficiais.

NOTA POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO:

Na manhã deste domingo (26), por volta das 6h30, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no Túnel Max Feffer, na zona sul da capital.

De acordo com as informações preliminares, uma van que transportava integrantes de um grupo musical, retornava de um show em Santo Amaro com destino a um hotel na região central, quando foi interceptada por três homens em motocicletas. Os indivíduos efetuaram diversos disparos em direção ao veículo.

Durante a ação, o vocalista da banda foi atingido no ombro. Ele foi socorrido ao Hospital Sírio-Libanês.

Os autores fugiram. A ocorrência segue em apresentação no 14º DP.

NOTA POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO:

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio, ocorrida na manhã deste domingo (26), contra um homem, de 24 anos, na Av. Nove de Julho, zona oeste da capital. No local, os PMs apuraram que a vítima estava em uma van com demais integrantes de um grupo musical, quando suspeitos em motos se aproximaram e atiraram. Eles fugiram na sequência. O homem foi atingido no ombro e socorrido ao Hospital Sírio Libanês. A perícia foi acionada e o caso foi registrado no 14° DP (Pinheiros).

NOTA NUMBER ONE:

A Number One, juntamente com Thiago Gravações e Renata Marinho, na qualidade de representantes legais e empresariais do artista Anderson Neiff, vêm a público, por intermédio de sua assessoria jurídica, prestar os devidos esclarecimentos acerca do grave incidente ocorrido na madrugada do dia 26 de abril de 2026.

Cumpre informar que, após a conclusão de sua agenda profissional, o veículo que transportava o artista e a equipe técnica foi alvo de disparos de arma de fogo efetuados por terceiros ainda não identificados. No curso desse evento delituoso, Anderson Neiff foi atingido por fragmentos de projétil na região do ombro.

O artista foi prontamente encaminhado a uma unidade hospitalar para atendimento médico de urgência e encontra-se em observação clínica rigorosa, com previsão de transferência ao bloco cirúrgico para realização dos procedimentos cabíveis, visando à estabilização de seu quadro.

As autoridades competentes já foram notificadas, e o inquérito policial instaurado para a devida apuração da autoria, bem como para a realização de perícia técnica no veículo.

Ressaltamos que novas atualizações sobre o boletim médico oficial serão fornecidas oportunamente, priorizando sempre o resguardo da privacidade do artista e de seus familiares.

Pugnamos pelo respeito ao momento e pela união em pensamentos positivos para a célere recuperação de todos os envolvidos e pela vida do nosso querido Neiff.

Desde já, agradecemos pelas orações para que tudo siga bem e em paz.