João Campos se solidariza com Neiff após ataque em São Paulo

Lideranças políticas de Pernambuco, incluindo João Campos, Victor Marques e Pedro Campos, manifestaram solidariedade ao cantor Anderson Neiff, baleado no ombro após ataque a tiros contra a van em que estava

João Campos e Anderson Neiff (Reprodução/Redes Sociais)

O ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), prestou solidariedade ao cantor de brega funk Anderson Neiff, que foi baleado no ombro após um ataque a tiros contra a van em que estava, na manhã deste domingo (26), em São Paulo. O atual prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), e o deputado federal Pedro Campos (PSB) também se manifestaram.

Em publicação nas redes sociais, João Campos escreveu: “Na torcida aqui pela recuperação de Neiff. Alguém com a sua força de vontade e essa disposição gigante de superar tudo vai atravessar mais esse desafio. Que Deus esteja no comando, cuidando de cada detalhe, e que você volte logo, firme e bem, pra junto da sua família, dos amigos e de todo mundo que tá torcendo por você”.

O pré-candidato ao governo de Pernambuco tem, em sua trajetória política, uma conexão com o brega-funk e com o próprio Neiff, marcada por episódios como quando “nevou” o cabelo – um dos símbolos do ritmo nas periferias do Recife e desafio lançado pelo cantor, em 2024.



Victor Marques também lamentou o ocorrido, afirmando receber com tristeza a notícia de que o cantor foi baleado após um show em São Paulo e passou por cirurgia. “Eu e Recife torcemos por sua recuperação, um grande artista do nosso brega-funk. E contamos com a punição dos envolvidos nesse ato grave de violência”, disse.

Já Pedro Campos declarou: “Muita força, Anderson Neiff. Recebi com preocupação a notícia de que, após um show em São Paulo, a van em que Neiff estava foi atingida por ao menos sete disparos e que um deles atingiu o cantor. Que Deus conduza sua recuperação e proteja você e toda a equipe. Violência nunca deve ser o caminho”.



Em nota, a equipe do cantor Anderson Neiff se pronunciou sobre o ataque. Confira na íntegra:

A Number One, juntamente com Thiago Gravações e Renata Marinho, na qualidade de representantes legais e empresariais do artista Anderson Neiff, vêm a público, por intermédio de sua assessoria jurídica, prestar os devidos esclarecimentos acerca do grave incidente ocorrido na madrugada do dia 26 de abril de 2026.

Cumpre informar que, após a conclusão de sua agenda profissional, o veículo que transportava o artista e a equipe técnica foi alvo de disparos de arma de fogo efetuados por terceiros ainda não identificados. No curso desse evento delituoso, Anderson Neiff foi atingido por fragmentos de projétil na região do ombro.

O artista foi prontamente encaminhado a uma unidade hospitalar para atendimento médico de urgência e encontra-se em observação clínica rigorosa, com previsão de transferência ao bloco cirúrgico para realização dos procedimentos cabíveis, visando à estabilização de seu quadro.

As autoridades competentes já foram notificadas, e o inquérito policial instaurado para a devida apuração da autoria, bem como para a realização de perícia técnica no veículo.

Ressaltamos que novas atualizações sobre o boletim médico oficial serão fornecidas oportunamente, priorizando sempre o resguardo da privacidade do artista e de seus familiares.

Pugnamos pelo respeito ao momento e pela união em pensamentos positivos para a célere recuperação de todos os envolvidos e pela vida do nosso querido Neiff.

Desde já, agradecemos pelas orações para que tudo siga bem e em paz.