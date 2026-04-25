Criança de 5 anos morre eletrocutada em Araçoiaba, no Grande Recife

Garoto de 5 anos estava na casa onde morava, na cidade de Araçoiaba, no Grande Recife, quando levou um choque elétrico, segundo a Polícia Civil. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta sexta (24)

Polícia Civil foi acionada para atuar na ocorrência (Foto: Reprodução/Instagram PCPE)

Um garoto de 5 anos morreu eletrocutado dentro da casa onde morava, na cidade de Araçoiaba, no Grande Recife, na noite desta sexta (24).

A criança ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda na noite da sexta (24), segundo informações repassadas à Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Em nota, a corporação informou que o caso foi registrado como “ocorrência de morte acidental”, neste sábado (25), por meio da 8ª Delegacia Secciona de Paulista, também no Grande Recife.

“As investigações foram instauradas e seguem até o esclarecimento do caso”, diz trecho da nota. Confira na íntegra:

“A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou no dia 25 de abril, por meio da 8ª Delegacia Seccional - Paulista, a ocorrência de morte acidental. De acordo com relatos, uma criança de 5 anos teria sofrido uma descarga elétrica dentro de sua residência, no município de Araçoiaba. A vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu. As investigações foram instauradas e seguem até o esclarecimento do caso”.

Pesar

A Prefeitura de Araçoiaba emitiu, neste sábado (25), uma nota de pesar lamentando a morte do garoto.

“A Prefeitura Municipal de Aracoiaba manifesta profundo pesar pelo falecimento do pequeno* (...), aluno da rede municipal de ensino. Neste momento de dor, a gestão municipal se solidariza com os familiares, amigos e toda a comunidade escolar, expressando as mais sinceras condolências e desejando força para enfrentar esta irreparável perda. Que sua memória permaneça viva nos corações de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, divulgou a prefeitura.

*[O nome da criança foi retirado para evitar a identificação, por se tratar de um menor de idade].