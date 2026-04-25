Santa Cruz nega que reunião na FPF com ex-presidente ALN represente o clube

Reunião na FPF (Divulgação/FPF)

Temperatura alta. O Santa Cruz, divulgou uma nota oficial, contestando de forma veemente uma publicação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) a respeito de uma reunião realizada na sede da entidade. Na ocasião, a federação informou ter recebido supostos representantes do clube para tratar de um pedido de nova vistoria com o objetivo de avançar no processo de desinterdição do Arruda.

Entretanto, a diretoria coral negou qualquer vínculo institucional com os participantes do encontro e afirmou que eles não possuem autorização para falar em nome do clube. Estiveram presentes na reunião o ex-presidente Antônio Luiz Neto, o ex-dirigente Carlos Semeão e o conselheiro Frederico Vilaça. Segundo o Santa Cruz, nenhum deles integra a atual gestão executiva ou foi designado oficialmente para representar a instituição em qualquer tratativa junto à federação.

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No comunicado, o clube classificou como “estranha e inaceitável” a postura do presidente da FPF, Evandro Carvalho, ao conduzir discussões institucionais sem prévia comunicação à direção legitimamente constituída. A nota ressalta ainda que a condução do processo de liberação do Arruda segue trâmites técnicos junto aos órgãos competentes,responsáveis pelas vistorias.

A manifestação do Santa Cruz foi assinada por representantes dos três poderes do clube: Executivo, Conselho Deliberativo e Conselho Patrimonial. O tom adotado na nota indica não apenas insatisfação com a federação, mas também preocupação com possíveis interferências externas em assuntos considerados exclusivos da gestão atual.

Em resposta, a FPF divulgou posicionamento oficial no qual afirma ter recebido com surpresa a reação do clube. A entidade, sob a presidência de Evandro Carvalho, reiterou que sua atuação é pautada pelo respeito às instituições filiadas e pela manutenção de um diálogo amplo, democrático e permanente com todos os agentes ligados ao futebol pernambucano.

FPF esclarece posicionamento institucional e reafirma compromisso com seus filiados pic.twitter.com/3ZusKdBPCf — Federação Pernambucana de Futebol (@fpfpe) April 25, 2026

O episódio expõe um cenário de tensão nos bastidores do Santa Cruz, marcado por divisões políticas e disputas de influência entre diferentes grupos ligados ao clube.