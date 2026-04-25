Advogada presa por furtar celulares é solta em audiência de custódia

Raquel Varela Alipio, de 37 anos, foi presa em flagrante nesta sexta (24), no Pina, na Zona Sul do Recife. Ela passou por audiência de custódia neste sábado (25) e recebeu liberdade provisória

Vídeo mostra momento em que advogada furta celulares em loja no Recife (Reprodução/Redes Sociais)

A advogada suspeita de furtar celulares no Recife foi liberada em audiência de custódia neste sábado (25). Raquel Varela Alipio, de 37 anos, foi presa em flagrante na noite da sexta-feira (24), em um restaurante no Pina, na Zona Sul da capital pernambucana.

Na decisão judicial, a qual o Diario de Pernambuco teve acesso, o juiz Carlos Fernando Carneiro Valença Filho, da 1ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), entendeu que não havia requisitos para decretar a prisão preventiva de Raquel Varela.

Então, o magistrado concedeu liberdade provisória à advogada, acatando o pedido do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que argumentou que ela não tem antecedentes criminais e os crimes dos quais a mulher é suspeita não são passíveis de prisão preventiva.

“Neste caso, tendo o MP opinado pela liberdade, descabe ao Juízo a decretar de ofício. Assim, ausentes requisitos para prisão preventiva, concedo liberdade provisória em favor da parte autuada acima”, decidiu o juiz.

A equipe de reportagem do Diario procurou a defesa de Raquel, mas até a última atualização desta reportagem, não obteve retorno.

Versão

Raquel disse à Justiça que se fosse solta, colaboraria com as investigações do caso. Ela alegou, ainda, que tem vários celulares, com notas fiscais, e que nunca furtou aparelhos.

Sobre as filmagens de câmeras de segurança de uma loja de eletrônicos, que mostram Raquel colocando aparelhos na bolsa, ela disse que de fato o fez, mas que os aparelhos são dela.

Violência policial

Durante a audiência, Raquel Varela afirmou que foi vítima de violência policial. Imagens do momento em que ela foi autuada em flagrante, na madrugada deste sábado (25), no Pina, Zona Sul do Recife, é possível ver a abordagem policial e a tentativa de colocá-la na viatura da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Ao juiz, a advogada disse que “sofreu chutes e tapas”, e que os policiais “chutaram perna” e “deram apertada no pescoço”, conforme consta na decisão judicial.

Ela relatou, ainda, que muitos policiais a agrediram, que todos a “abraçaram de uma vez só”. Os vídeos da prisão mostram quando Raquel levou um “mata-leão”, um golpe de estrangulamento usado no Jiu-Jitsu, Judô e MMA. Sobre isso, ela disse que “ficou desesperada” e “pensou que fosse morrer”.

Em nota enviada à imprensa, a Polícia Militar de Pernambuco afirmou que Raquel “teria resistido à abordagem, desobedecido às ordens e hostilizado a equipe policial, sendo necessário o uso de força para contê-la”.

De acordo com a PM, ela foi posteriormente encaminhada à UPA da Imbiribeira, também na Zona Sul, para atendimento médico e depois levada à Delegacia de Boa Viagem, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Relembre

A advogada Raquel Varela, de 37 anos, foi presa em flagrante na noite da sexta-feira (24), no bar Caldinho do Nenen, no Pina, Zona Sul do Recife. Ela é suspeita de envolvimento no furto de aparelhos celulares ocorrido em uma loja localizada no bairro da Ilha do Leite, área central da capital, na noite da última terça-feira (21).

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que a mulher se aproxima de uma mesa onde estavam dois iPhones expostos. Em seguida, ela pega os aparelhos, guarda ambos em sua bolsa e continua circulando pela loja utilizando o próprio celular, antes de deixar o local.

De acordo com o proprietário do estabelecimento, a advogada teria ido inicialmente ao local para vender um aparelho. Durante o atendimento, porém, desistiu da negociação e passou a demonstrar interesse na compra de um celular, que disse que seria destinado à filha.