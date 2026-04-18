Dupla é presa após furto de materiais em obra da Delegacia de Garanhuns

De acordo com a Polícia Civil, foram presos o autor do furto e outro homem, suspeito de receptação dos itens subtraídos

Delegacia de Polícia de Garanhuns foi alvo de furto (Reprodução/Google Street View)

Dois homens foram presos pelo furto de materiais de uma obra na 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada na última quinta-feira (16), por equipes da delegacia.

Segundo informações preliminares, um dos homens teria realizado o furto, enquanto o outro é suspeito de receptação dos itens subtraídos. Segundo a Polícia Civil a prisão dos suspeitos, de 30 e 51 anos de idade, a prisão foi realizada em flagrante, por furto e receptação.

"Após a aplicação das medidas administrativas, os capturados foram encaminhados para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça", acrescenta a nota da Polícia Civil.