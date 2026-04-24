Caminhonete quebra grade e cai dentro de canal na Ilha Joana Bezerra, no Recife

Imagens registradas pela equipe do Diario mostram uma caminhonete praticamente submersa. Sinistro aconteceu na madrugada desta sexta (24)

Carro caiu dentro de canal do Recife (Sandy James/ DP)

Um veículo caiu dentro do canal, na madrugada desta sexta (24), na Ilha Joana Bezerra, na área central do Recife.

Imagens registradas pela equipe do Diario mostram uma caminhonete praticamente submersa.

Segundo informações de populares, quatro pessoas estariam no veículo no momento do sinistro.



O Diario procurou o Corpo de Bombeiros e foi informado que uma viatura de resgate mas ao chegar ao local só havia o veículo e nenhum ocupante, apenas um cidadão de posse do bem.

A caminhonete trafegava no sentido Fórum Joana Bezerra para o bairro dos Coelhos.

Ainda de acordo com os populares, o sinistro pode ter acontecido depois de uma tentativa de assalto.

Eles justificam que há marcas de pedrada no para-brisas, na frente do banco do motorista.

Bandidos teriam jogado uma pedra para obrigar o condutor a parar o veículo, que teria perdido o controle e caído no canal.

A caminhonete quebrou uma grade que fica no guarda-corpo da estrutura.

A reportagem do Diario também encontrou, no local, uma pedra grande, que pode ter sido usada pelos bandidos para tentar parar o veículo.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou um homem que estava observando a caminhonete dentro da água.

Por volta das 9h50, ele disse que estava esperando no local, desde as 6h, pela retirada da caminhonete.

Na verdade, ele estava interessado na placa do veículo: “É para jogar o número no bicho”, declarou.

No local, o funcionário de uma empresa de guinchos informou que seria difícil retirar a caminhonete de dentro do canal com o equipamento disponível e que seria necessário levar uma máquina maior, do tipo munck.