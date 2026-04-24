Combate à dengue começa dentro de casa; veja como se prevenir

São Paulo (SP), 30/03/2023 - Agentes de vigilância em saúde fiscalizam e orientam moradores sobre focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, em Perdizes. (Fernando Frazão/Agência Brasil)

A maior parte dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika, está dentro das próprias residências. Cerca de 80% dos criadouros são encontrados em casas, fazendo com que a participação da população no combate ao inseto e na prevenção das arboviroses seja essencial. Este ano, em Pernambuco, a média diária de notificação tem sido de 17 casos de dengue por dia.



O mosquito precisa de água parada e de pequenas superfícies para depositar seus ovos. Até mesmo tampinhas de garrafa podem se transformar em locais propícios para a proliferação. Por isso, ações simples no dia a dia fazem diferença e ajudam a evitar novos casos da doença.



Entre os principais cuidados estão manter a caixa d’água bem fechada, guardar pneus em locais cobertos, limpar calhas com frequência, amarrar corretamente os sacos de lixo, colocar areia nos vasos de plantas e esvaziar garrafas PET, potes e vasos que possam acumular água. Também é importante manter quintais limpos, sem entulho ou lixo acumulado.



Outro ponto essencial é permitir a entrada dos Agentes de Saúde Ambiental e Controle de Endemias (Asaces), que atuam na identificação e eliminação de possíveis focos do mosquito. Os profissionais são devidamente fardados e identificados.



Em caso de suspeita de criadouros, a população do Recife pode fazer denúncias por diferentes canais. O primeiro deles é a Ouvidoria do SUS, pelo telefone 0800.281.1520, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Também é possível registrar a ocorrência pelo aplicativo Conecta Recife, na plataforma “Denunciar Foco de Dengue”, ou ainda pelo site da Prefeitura do Recife, disponível a qualquer horário.



Pernambuco tem 17 casos de dengue por dia

De acordo com o Boletim Epidemiológico de Arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), entre 4 de janeiro e 18 de abril de 2026, o estado registrou 1.854 casos de dengue.



Desse total, 145 casos, o equivalente a 7,8%, foram considerados graves, com média diária de 1,3 registros. Apesar disso, nenhuma morte por arboviroses foi contabilizada no estado neste ano.



Além da dengue, Pernambuco também registrou 60 casos de chikungunya no mesmo período, somando 1.914 episódios de arboviroses em 2026. A prevenção continua sendo a principal estratégia para evitar o avanço das doenças e proteger a saúde da população.

