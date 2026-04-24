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Combate à dengue começa dentro de casa; veja como se prevenir

Medidas simples de prevenção ajudam a reduzir casos de dengue, chikungunya e outras arboviroses em Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 24/04/2026 às 17:01

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São Paulo (SP), 30/03/2023 - Agentes de vigilância em saúde fiscalizam e orientam moradores sobre focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, em Perdizes./Fernando Frazão/Agência Brasil

São Paulo (SP), 30/03/2023 - Agentes de vigilância em saúde fiscalizam e orientam moradores sobre focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, em Perdizes. (Fernando Frazão/Agência Brasil)

A maior parte dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika, está dentro das próprias residências. Cerca de 80% dos criadouros são encontrados em casas, fazendo com que a participação da população no combate ao inseto e na prevenção das arboviroses seja essencial. Este ano, em Pernambuco, a média diária de notificação tem sido de 17 casos de dengue por dia.

O mosquito precisa de água parada e de pequenas superfícies para depositar seus ovos. Até mesmo tampinhas de garrafa podem se transformar em locais propícios para a proliferação. Por isso, ações simples no dia a dia fazem diferença e ajudam a evitar novos casos da doença.

Entre os principais cuidados estão manter a caixa d’água bem fechada, guardar pneus em locais cobertos, limpar calhas com frequência, amarrar corretamente os sacos de lixo, colocar areia nos vasos de plantas e esvaziar garrafas PET, potes e vasos que possam acumular água. Também é importante manter quintais limpos, sem entulho ou lixo acumulado.

Outro ponto essencial é permitir a entrada dos Agentes de Saúde Ambiental e Controle de Endemias (Asaces), que atuam na identificação e eliminação de possíveis focos do mosquito. Os profissionais são devidamente fardados e identificados.

Em caso de suspeita de criadouros, a população do Recife pode fazer denúncias por diferentes canais. O primeiro deles é a Ouvidoria do SUS, pelo telefone 0800.281.1520, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Também é possível registrar a ocorrência pelo aplicativo Conecta Recife, na plataforma “Denunciar Foco de Dengue”, ou ainda pelo site da Prefeitura do Recife, disponível a qualquer horário.

Pernambuco tem 17 casos de dengue por dia

De acordo com o Boletim Epidemiológico de Arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), entre 4 de janeiro e 18 de abril de 2026, o estado registrou 1.854 casos de dengue.

Desse total, 145 casos, o equivalente a 7,8%, foram considerados graves, com média diária de 1,3 registros. Apesar disso, nenhuma morte por arboviroses foi contabilizada no estado neste ano.

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Além da dengue, Pernambuco também registrou 60 casos de chikungunya no mesmo período, somando 1.914 episódios de arboviroses em 2026. A prevenção continua sendo a principal estratégia para evitar o avanço das doenças e proteger a saúde da população.

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