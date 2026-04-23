Com média de 17 casos por dia, dengue é alvo de mutirões de enfrentamento em Pernambuco

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), Pernambuco registrou uma média de 17 casos de dengue por dia entre 4 de janeiro e 18 de abril deste ano. Alta no número de arboviroses provoca ações de enfrentamento no estado

Pernambuco registra uma média de 17 casos de dengue por dia este ano. Ao todo, 1.854 pessoas tiveram a doença entre 4 de janeiro e 18 de abril de 2026. Os dados são do Boletim Epidemiológico de Arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), coletados no período.

Do total dos casos de dengue, 145 (7,8%) foram considerados graves, o que representa uma média diária de 1,3 registros. Apesar dos números, nenhuma morte por arboviroses foi contabilizada em 2026 em Pernambuco.

Além disso, 60 ocorrências de Chikungunya foram computadas, totalizando 1.914 episódios de arboviroses este ano no estado.

Com a alta dos índices, as ações de enfrentamento às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti – dengue, febre chikungunya e zika vírus – estão sendo intensificadas em território pernambucano.

Dia D

Na Rede Estadual de Ensino

Nesta sexta (25), as escolas da rede estadual de ensino receberão o Dia de Enfrentamento às Arboviroses nas Escolas de Pernambuco.

A ação busca mobilizar escolas de todos os municípios para atividades educativas e de prevenção contra dengue, zika e chikungunya, segundo a SES-PE, responsável pela iniciativa, junto à Secretaria Estadual de Educação (SEE).

A abertura oficial será às 8h, na Escola Municipal de Tempo Integral Vidal de Negreiros, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

No Recife

No mesmo dia, a rede municipal de ensino da capital pernambucana também receberá o Dia D de Enfrentamento às Arboviroses. Segundo a Secretaria de Saúde do Recife (SESAU), além de ações educativas voltadas para os alunos, haverá mobilização social e intensificação das inspeções em áreas prioritárias no entorno das escolas,

As ações acontecerão simultaneamente das 8h às 12h, em 18 unidades de ensino da rede municipal, distribuídas nos oito Distritos Sanitários, escolhidas para receber as ações por estarem localizadas em regiões com incidências importantes de denúncias de focos do mosquito e/ou de casos de arboviroses.

Atividades lúdicas como jogo da memória, roleta, exposição e apresentações para evitar ou acabar com criadouros do Aedes aegypti estão previstas na programação. Paralelamente, haverá uma mobilização social com intensificação de inspeções em áreas prioritárias do entorno, além de recolhimento de entulhos.

A abertura oficial acontecerá às 8h na Escola Municipal Nilo Pereira, em Casa Amarela, na Zona Norte, e a expectativa é impactar 26.400 moradores da cidade, segundo a gestão.

Nos entornos das instituições, equipes da Vigilância em Saúde e Atenção Primária estarão integradas no combate ao vetor, com mutirão de porta a porta em cerca de 6 mil imóveis. Nas ocasiões, serão feitas inspeções domiciliares e ações educativas, envolvendo orientações de prevenção e controle, colocação de larvicidas e telas em cisternas e caixas d’água e eliminação de focos do mosquito.

Além disso, em locais mais críticos, haverá o recolhimento de lixo em parceria com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), uma vez que entulhos favorecem a proliferação dos mosquitos.

Denúncias de possíveis focos podem ser feitas na Ouvidoria do SUS (0800.281.1520), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; no Conecta Recife (plataforma Denunciar Foco de Dengue) ou no site da Prefeitura do Recife.

Confira as Escolas Municipais que receberão ações do Dia D:

A abertura oficial está programada para ocorrer na Escola Municipal de Água Fria, em Campina do Barreto. Na Zona Norte, também participarão a Escola Municipal Nilo Pereira, em Casa Amarela, e a Escola Municipal Poeta Joaquim Cardoso, em Nova Descoberta. Na região central, a Escola Municipal do Coque, na Ilha de Joana Bezerra, também fará parte do Dia D.

No bairro da Várzea, na Zona Oeste, as ações ocorrem nas escolas municipais Zumbi dos Palmares, Magalhães Bastos e Divino Espírito Santo. Nos Torrões, participam a Creche Municipal Roda de Fogo e a Escola Municipal Professora Elizabeth Sales Coutinho Barros, enquanto o Cordeiro recebe as atividades na Escola e na Creche Municipal Darcy Ribeiro.

A programação na região inclui ainda a Creche Municipal Lua Luar, na Iputinga, e a Escola Municipal Professora Maria da Paz Alves Brandão Alves, no Sancho.

Já na Zona Sul, a mobilização chega ao Pina por meio da Escola Municipal Novo Pina e do CEMEI Novo Pina, e à Imbiribeira, com atividades na Escola Municipal Pais e Filhos e no CEMEI da Imbiribeira. O cronograma é completado pelo CEMEI 08 de Março, localizado no Ibura.

Jaboatão

Jaboatão dos Guararapes também realizará uma mobilização de enfrentamento às arboviroses nesta sexta (24), no bairro de Piedade. A ação contará com um mutirão de visita a cerca de 1.500 imóveis, além de atividades educativas na Escola Municipal de Tempo Integral Vidal de Negreiros, com 230 alunos participantes, segundo a prefeitura da cidade.

Durante a programação na escola, os estudantes participarão de caminhada educativa, apresentação musical, fabricação de repelente natural, palestras e produção de maquetes e cartazes sobre prevenção.

De acordo com dados da vigilância epidemiológica municipal, Jaboatão registrou 188 casos de dengue confirmados, além de 6 de chikungunya. O último levantamento de infestação do mosquito no município apontou índice de 1,8%, considerado situação de alerta.

Olinda

Olinda, no Grande Recife, também promove ações contra a dengue nesta sexta (24). A vacinação contra a dengue irá ser disponibilizada em todas as unidades de saúde e policlínicas do município, das 8h às 16h. O público-alvo são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Os jovens devem comparecer acompanhados de um responsável legal. Para garantir a vacinação, é preciso apresentar CPF, se possível cartão do SUS e a caderneta, segundo a Secretaria de Saúde da cidade.

As equipes de saúde vão aproveitar a ação, ainda, para fazer busca ativa de quem ainda não se vacinou ou está com o esquema incompleto, destacou a gestão municipal. Segundo ela, a vacina continuará disponível na rede após a mobilização inicial.