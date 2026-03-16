Vacina contra dengue desenvolvida pelo Butantan é aplicada no Recife a partir de terça (17)

Na primeira fase, a vacina será destinada aos profissionais de saúde da Atenção Primária que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a prefeitura.

Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina é indicada para pessoas de 15 a 59 anos, independentemente de infecção prévia ou de vacinação anterior contra a doença. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

A vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, começa a ser aplicada no Recife, na terça (17).

Na primeira fase, a vacina será destinada aos profissionais de saúde da Atenção Primária que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a prefeitura.

A ideia é “fortalecer a proteção de quem está na linha de frente do cuidado à população”.

Ainda segundo a prefeitura, o Recife recebeu, inicialmente, 3.682 doses referente a 40% da estimativa do público contemplado nesse momento.

Antes da chegada da nova vacina do Instituto Butantan, o Sistema Único de Saúde (SUS) já vem aplicando a vacina contra a dengue destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com esquema de duas doses.

No Recife, o público-alvo na cidade é de 89.504 jovens nessa faixa etária. Até o momento, cerca de 42.724 doses foram aplicadas com a primeira dose da vacina e 18.299 com a segunda. A meta do Ministério da Saúde é alcançar ao menos 90% de cobertura para garantir maior proteção coletiva contra a doença.

A vacina



A Butantan-DV foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no início de dezembro e se tornou a primeira vacina contra a dengue em dose única do mundo.

O imunizante foi desenvolvido para pessoas com idade entre 12 e 59 anos. A vacinação contempla as equipes multiprofissionais das unidades básicas de saúde, incluindo agentes comunitários de saúde, enfermeiros, médicos e outros profissionais cadastrados no SUS. Ao proteger esses trabalhadores, a estratégia também contribui para fortalecer a resposta do sistema de saúde diante da doença.

“A chegada dessa vacina representa um avanço muito importante para o enfrentamento da dengue no país. Começar pelos profissionais da atenção primária, que estão diariamente nos territórios e em contato direto com a população, é também uma forma de proteger quem cuida e fortalecer ainda mais a capacidade de resposta do SUS”, destaca a gerente de Imunização do Recife, Nádia Carneiro.



Butantan DV

A vacina utiliza a tecnologia de vírus vivo atenuado, a mesma empregada em outros imunizantes amplamente utilizados, como as vacinas contra febre amarela, poliomielite oral e a tríplice viral. De acordo com avaliação técnica da Anvisa, a Butantan-DV apresentou eficácia global de 74,7% contra casos sintomáticos de dengue na população de 12 a 59 anos. Além disso, demonstrou 89% de proteção contra formas graves da doença e contra quadros com sinais de alarme.

Estudos científicos também indicam que, mesmo em casos de infecção após a vacinação, a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus no organismo, tende a ser menor entre pessoas imunizadas. Isso contribui para reduzir o risco de agravamento da doença e reforça a capacidade da vacina de estimular uma resposta imunológica eficaz.