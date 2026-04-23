Apac faz alerta de chuva forte para 3 regiões de Pernambuco; Palmares já registra alto volume de água

Segundo publicação da Apac, a Região Metropolitana, Fernando de Noronha e zonas da mata terão chuva de intensidade Moderada, pontualmente com pancada forte

Chuva no Recife (DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, no início da tarde desta quinta-feira (23), um alerta de Estado de Observação de chuva forte para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul, além de Fernando de Noronha.

“A atuação da Zona de Convergência Intertropical pode provocar pancadas de chuva moderadas, com momentos pontualmente fortes”, informa a nota da Apac.

O alerta é válido para a tarde e noite desta quinta e a madrugada da sexta.

Mas a chuva chegou mais cedo em Palmares.

Até as 13h desta quinta, já havia chovido no município da Zona da Mata Sul 34,86mm, considerando as últimas 12 horas.

Outras regiões

A Apac previu também, na manhã desta quinta, chuva de intensidade Fraca a Moderada (acúmulo de até 30mm) para o Agreste, e Fraca (até 10mm) para o Sertão.

