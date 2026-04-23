Justiça decreta prisão de motorista embriagado que matou menino em Escada

Decisão atende a novo pedido do MPPE. Acidente deixou outros seis feridos e gerou protestos na BR-101

Populares fazem protesto pedindo Justiça por morte de criança atropelada em Escada (Foto: Reprodução/Instagram)

A Justiça de Pernambuco decretou, nesta quinta-feira (23), a prisão do motorista Josenildo Oliveira da Silva, envolvido no atropelamento que matou um menino de 8 anos e deixou três pessoas feridas no município de Escada, na Zona da Mata Sul do estado. A decisão atende a um novo requerimento do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que apontou risco à ordem pública e à instrução do processo.

O caso ocorreu na noite do último domingo (19), na comunidade do Córrego do Ferreira, no bairro da Mangueira. Segundo a Polícia Militar, após o atropelamento, moradores incendiaram a caminhonete e tentaram linchar o condutor e o passageiro.

Inicialmente, seis pessoas ficaram feridas, entre elas, os dois ocupantes do veículo e quatro pedestres, incluindo uma criança, uma adolescente e duas jovens de 18 e 20 anos. O menino de 8 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu na noite da segunda-feira (20), no Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife.

A morte da criança provocou protestos na cidade. Na segunda-feira, moradores interditaram o quilômetro 124 da BR-101, no sentido Palmares, em ato de revolta.

Josenildo havia sido preso em flagrante e permaneceu sob custódia no Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, onde recebeu atendimento médico. Após alta, ele foi liberado em audiência de custódia na terça-feira (21), com medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica e proibição de dirigir.

As vítimas do atropelamento foram identificadas como Maria Eduarda Selestina, de 20 anos; Emily Vitória, de 18; além de uma adolescente de 15 anos e da criança. Os feridos foram socorridos inicialmente para o Hospital Municipal Dr. Benévolo Wanderley do Amaral, em Escada. Maria Eduarda foi transferida para o Hospital da Restauração, onde permanece internada em estado grave.

De acordo com relatos de testemunhas, a caminhonete teria colidido com um poste ao descer uma ladeira antes de atingir as vítimas. Há ainda suspeita de que o motorista apresentava sinais de embriaguez.

Diante dos novos elementos, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Escada protocolou, na quarta-feira (22), um pedido reforçando a necessidade de prisão preventiva, acatado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Escada. O MPPE sustenta que a liberdade do investigado representa risco diante da gravidade do caso.

Ainda nesta quinta-feira, moradores de Escada fizeram uma manifestação pedindo pela prisão do motorista.