Menino de 8 anos morre um dia após ser atropelado por homem embriagado em Escada

Vítima estava internada no Hospital da Restauração (HR). Outras três pessoas foram atingidas

Homem foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Uma das vítimas do atropelamento ocorrido no último domingo (19) em Escada, na Zona da Mata Sul do estado, um menino de 8 anos, morreu nesta segunda-feira (20) no Hospital da Restauração, no Recife.

O atropelamento ocorreu na noite do domingo (19) e deixou outras três pessoas feridas, sendo uma adolescente de 15 anos e duas jovens, de 18 e 20 anos. Estas últimas foram identificadas como Emily Vitória e Maria Eduarda Selestina. Os dois ocupantes da caminhonete também sofreram ferimentos.

A princípio, todas as vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Dr. Benévolo Wanderley do Amaral. Maria Eduarda também precisou ser transferida para o Hospital da Restauração, onde permanece internada. Além disso, o motorista do carro foi levado para o Hospital Getúlio Vargas (HGV), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Informações iniciais apontam que o veículo descia uma ladeira quando colidiu com um poste. Na sequência, a caminhonete atingiu um grupo de moradores que estava reunido na via. Após o acidente, o carro foi incendiado por pessoas que estavam no local.