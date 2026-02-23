Com menos de 40% das gestantes imunizadas, SES alerta para a importância da vacinação contra bronquiolite

Segundo a SES, Pernambuco contabiliza uma população estimada de 114.058 gestantes aptas à vacinação contra bronquiolite, disponível no estado desde o início de dezembro de 2025

Pernambuco receberá 30.700 doses da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) (Foto: Reprodução / Freepik)

Com apenas 39,7% das gestantes vacinadas contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) no estado, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) alerta para a necessidade de vacinação a partir da 28ª semana de gestação.

Conforme a SES, o Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE) encaminhou aos municípios 53.156 doses do imunizante, das quais 21.123 doses foram aplicadas, conforme informado pelas gestões locais ao sistema de informação oficial para este registro.



O quantitativo de doses aplicadas corresponde a uma cobertura vacinal de 39,7%. A estratégia foi iniciada no estado no último dia 5 de dezembro.



Em Pernambuco, até 31 de janeiro, foram notificados um total de 124 casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave. Deste quantitativo, 80 casos foram em crianças com até 2 anos de idade.



Com a entrada do mês de fevereiro, cresce nos especialistas em saúde um alerta para o aumento da demanda na rede de saúde por leitos especializados neonatais e pediátricos para o cuidado de bebês e crianças apresentando um quadro agravado de comprometimento respiratório.



De acordo com o monitoramento estadual, Pernambuco contabiliza uma população estimada de 114.058 gestantes aptas à vacinação contra o VSR, disponível no estado desde o início de dezembro de 2025.



“A vacina contra o VSR é segura, eficaz e fundamental para a redução de casos graves da doença. As gestantes, a partir da 28ª semana, devem procurar a unidade de saúde de referência do seu município para obter informações e garantir a imunização no período indicado”, destaca a superintendente de Imunizações, Magda Costa.



A VSR A e B (recombinante), aplicada em dose única, não possui restrição quanto à idade materna e seu foco principal é a proteção dos bebês menores de 6 meses.



A vacinação durante a gestação possibilita a transferência de anticorpos da mãe para o bebê, oferecendo proteção nos primeiros meses de vida — período de maior vulnerabilidade às complicações causadas pelo VSR, como bronquiolite e pneumonia.



Segundo a SES, a estratégia integra as ações de prevenção da saúde materno-infantil, visando o impacto direto na redução de internações em unidades de saúde.