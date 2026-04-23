Bebê com traumatismo craniano é socorrido de helicóptero no Agreste

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que um guarda-roupa caiu em cima do bebê, de um ano e seis meses, que teve traumatismo craniano e precisou ser resgatado de helicóptero de Caruaru, no Agreste, até o Recife

Socorro foi feito na tarde desta quarta (22) (Foto: Divulgação/PRF)

Um bebê de um ano e seis meses precisou ser transferido de helicóptero de Caruaru, no Agreste, até o Recife, nesta quarta (22). O garoto teve um traumatismo craniano e precisava de atendimento especializado, em função da suspeita de que um guarda-roupa caiu em cima dele, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelo socorro aéreo.

A corporação divulgou que foi acionada por volta das 14h50 da quarta (22) pela central de regulação do Serviço Móvel de Atendimento Móvel (SAMU), que recebeu o comunicado de que um bebê estava internado na UPA do Salgado, em Caruaru, com a suspeita de que um guarda-roupa havia caído em cima dele.

“Depois de ser estabilizado, o bebê foi embarcado na aeronave e em 30 minutos chegou ao campo do Derby, no Recife. Em seguida, ele seguiu na ambulância do SAMU para o Hospital da Restauração (HR), também na área central da capital”, informou a PRF.

O Diario de Pernambuco procurou o HR para saber o estado de saúde do bebê, mas até o momento, não obteve resposta.

