Pernambuco é o terceiro estado do Nordeste com mais casos de meningite em 2026

Segundo o Ministério da Saúde, Pernambuco contabilizou, até o último dia 2 de abril, 68 casos confirmados, sendo 21 virais e 12 bacterianos. Próxima sexta-feira (24) é o Dia Mundial de Combate à Meningite

Vacinação é a melhor forma de prevenção à meningite (DIVULGAÇÃO/MINISTÉRIO DA SAÚDE)

Pernambuco ocupa a terceira posição em números de casos de meningite no Nordeste. Segundo dados do Ministério de Saúde, o estado contabilizou, até 2 de abril deste ano, 68 notificações confirmadas da doença, ficando atrás apenas da Bahia, com 84 ocorrências, e do Ceará, com 81.

O estado chegou a liderar em número de casos na região durante os meses de janeiro e fevereiro, caindo para terceiro com a atualização dos dados de março.

A próxima sexta-feira (24) é o Dia Mundial do Combate à Meningite.

Os dados

Dos 68 casos confirmados, 21 são de meningite viral e 12 são do tipo bacteriana. Além disso, 35 casos confirmados foram classificados pelo Ministério da Saúde como meningite não especificada ou outras.

A faixa etária que teve mais registro da doença em 2026 corresponde aos bebês menores de um ano de idade, quando foram contabilizados 13 casos. Os idosos foram a segunda faixa etária que mais foi acometida pela meningite, com 9 ocorrências.

Vale salientar que Pernambuco está com 67 casos em investigação no estado, além de três ocorrências que foram encerradas como inconclusivas.

Outro ponto importante de destacar é que o caso do menino de 8 anos que morreu no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), no domingo (19), após contrair meningite viral em Olinda, não foi contabilizado pelo Ministério da Saúde. A última atualização dos dados foi realizada no dia 7 de abril.

Comparação com outros estados do Brasil

Se realizar um comparativo com todo o Brasil, Pernambuco é o décimo estado com maior número de meningite.

As cinco primeiras posições são ocupadas por São Paulo (615 casos), Paraná (234), Rio de Janeiro (165), Rio Grande do Sul (144) e Minas Gerais (142).

Comparação com os três primeiros meses dos anos anteriores em PE

Se comparar aos três primeiros meses de 2025 em Pernambuco, houve uma redução de 45,2% nos número de casos confirmados. No primeiro trimestre do ano passado foram registrados 124 casos de meningite.

Se comparar com 2024, que registrou 155 casos positivos nos três primeiros meses, houve uma redução ainda maior, chegando a 56,2%.

Durante esses dois anos, foram registrados 1.321 casos de meningite, sendo 547, em 2025, e 774, em 2024.

O que é meningite

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinhal.

Ela pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou parasitas e, em alguns casos, evolui rapidamente, colocando a vida em risco.

A doença também pode ocorrer por condições não infecciosas, como doenças inflamatórias, traumas ou reações a medicamentos.

Segundo o Ministério da Saúde, as meningites bacterianas ocorrem com maior frequência no outono e inverno, enquanto que as virais são mais comuns na primavera e no verão.

Sintomas

Os sintomas da doença podem variar conforme o agente causador, mas alguns sinais são comuns, como febre, dor de cabeça intensa, rigidez no pescoço, náuseas, vômitos e sensibilidade à luz.

Em bebês e crianças pequenas, os sinais podem ser irritabilidade, choro persistente, recusa alimentar, vômitos e moleira estufada/inchada (fontanela abaulada).

Em casos mais graves, geralmente ocorrem sinais de confusão mental, convulsões, dificuldade para acordar e manchas vermelhas ou arroxeadas na pele. Na presença desses sinais, o atendimento médico deve ser imediato.

Prevenção

Segundo o Ministério da Saúde, a prevenção da doença depende do agente causador. Apesar disso, a vacinação é a principal medida de proteção, especialmente contra as meningites bacterianas.

Entre as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) que combatem a doença, estão:

BCG: protege contra formas graves da tuberculose, incluindo meningite;

Pneumocócica: previne doenças invasivas, incluindo meningite;

Penta (protege contra Haemophilus influenzae tipo b;

Meningocócica C: protege contra o meningococo sorogrupo C e

Meningocócica ACWY: protege contra o meningococo dos sorogrupos A, C, W e Y.

Além disso, outras medidas importantes incluem lavar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados e seguir a etiqueta respiratória.