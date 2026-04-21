Sindicato de Arquitetos de Pernambuco lamenta morte de Gustavo Cauás em incêndio no Recife

Arquiteto e urbanista morreu esta terça (21), tentando salvar a sobrinha durante o incidente em imóvel na Zona Norte

Gustavo Cauás morreu em incêndio no Recife (Foto: Reprodução/Instagram)

O Sindicato dos Arquitetos no Estado de Pernambuco emitiu, nesta terça-feira (21), uma nota de pesar pela morte do arquiteto e urbanista Gustavo Cauás, 46 anos, vítima de um incêndio em um prédio residencial no bairro de Santana, na Zona Norte do Recife. Ele morreu enquanto tentava salvar a sobrinha, de 17 anos.



No comunicado, a entidade lamentou a perda e destacou a trajetória profissional e pessoal do arquiteto, classificando-o como um “profissional de excelência”, além de professor dedicado e sócio de um escritório de referência. O sindicato também ressaltou a atitude de Gustavo durante o incêndio, afirmando que ele “partiu como um herói” ao tentar salvar a sobrinha.



“Sua atitude final foi o reflexo da generosidade que sempre marcou sua trajetória pessoal e docente. Neste momento de imensa dor, o SAEPE se solidariza com a família Cauás, amigos, alunos e colegas de profissão. Que seu legado técnico e sua bravura sirvam de inspiração para todos nós”, diz a nota.



O incêndio aconteceu na madrugada desta terça-feira em um edifício localizado na Rua Samuel de Farias. Além de Gustavo, a sobrinha dele, que morava no apartamento onde o fogo começou, também morreu no local. Três cachorros da família, que estavam no apartamento, também não resistiram.



De acordo com relatos de testemunhas, Gustavo morava no primeiro andar do prédio e entrou no apartamento onde a sobrinha estava, no pavimento superior, para tentar resgatá-la, mas acabou sendo vítima das chamas. A causa do incêndio ainda será investigada.



O Corpo de Bombeiros informou que enviou cinco viaturas e 14 militares para a ocorrência, realizando o combate às chamas e a varredura no imóvel, onde os corpos das vítimas e dos animais foram encontrados.



A Defesa Civil do Recife comunicou que todo o terceiro andar e parte do quarto também foram interditados devido a danos estruturais, como desprendimento de gesso e revestimento no teto das áreas comuns.



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na Central de Plantões da Capital e seguirá sob investigação.



Na mensagem de pesar, o sindicato afirmou ainda que se solidariza com familiares, amigos, alunos e colegas de profissão, e destacou que o legado técnico e a bravura de Gustavo Cauás devem servir de inspiração.