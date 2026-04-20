Homem é encontrado morto em Campo Grande, no Recife; suspeita é de choque elétrico

Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)

Um homem de 32 anos foi encontrado morto na casa onde mora, na Rua Francisco Henrique Caus, em Campo Grande, Zona Norte do Recife, na manhã desta segunda-feira (20). A suspeita é de que ele tenha sofrido um choque elétrico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada por volta das 11h30 para atender à ocorrência, mas quando as equipes chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

Segundo os bombeiros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) havia sido a primeira a prestar socorro e confirmou o óbito ainda no local. Os militares permaneceram na área dando suporte até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML), responsável pela remoção do corpo.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Científica também estiveram presentes para os procedimentos de praxe. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que registrou o caso por meio da da Delegacia da 4ª Circunscrição - Espinheiro, como "morte a esclarecer sem indício de crime."



