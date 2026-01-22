Trabalhador morre eletrocutado em obra na Zona Norte do Recife
Caso aconteceu na manhã desta quinta (22), em Casa Forte, na Zona Norte do Recife. Segundo a PMPE, o funcionário realizava um trabalho com solda quando sofreu um choque elétrico
Publicado: 22/01/2026 às 16:59
Um trabalhador de 50 anos morreu eletrocutado em uma obra no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife. O caso aconteceu nesta quinta (22).
A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que foi acionada por volta das 10h35 na Avenida 17 de Agosto, no bairro Casa Forte, na Zona Norte, próximo a uma obra de construção de um estabelecimento comercial.
Segundo as informações da PM, o engenheiro responsável pela obra disse ao efetivo que um funcionário havia sofrido um choque elétrico ao realizar um serviço de solda.
“Ele encontrava-se inicialmente desacordado, enquanto outros funcionários tentavam reanimá-lo”, divulgou a corporação.
Socorro
A vítima ainda chegou a ser socorrida pelos policiais para o Hospital Agamenon Magalhães, em Casa Amarela, também na Zona Norte da Capital, mas não resistiu aos ferimentos.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), confirmou o acionamento, mas não chegou realizar o atendimento do trabalhador, pois ele já tinha sido retirado antes da chegada da ambulância.
O que diz a Polícia
O Diario de Pernambuco procurou a Polícia Civil de Pernambuco para saber se o caso será investigado, mas até a última atualização desta matéria, não obteve resposta.