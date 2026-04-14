Ataque a tiros mata um e fere dois homens que estavam indo para festa a cavalo em Olinda

O crime aconteceu na Avenida Agamenon Magalhães, nas proximidades da Ponte Preta, por volta das 20h30 de segunda (13). Polícia investiga homicídio e duas tentativas

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que não irá se pronunciar sobre investigações realizadas por outros órgãos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um homem morreu e dois ficaram feridos em um ataque a tiros, na noite de segunda (13), em Salgadinho, em Olinda, no Grande Recife.

Segundo informações repassadas para a polícia, os três estavam em cavalos se dirigindo para a Festa da Pitomba, em Jaboatão dos Guararapes, também no Grande Recife, quando foram atingidos por tiros disparados por ocupantes de uma moto.

O crime aconteceu na Avenida Agamenon Magalhães, nas proximidades da Ponte Preta, por volta das 20h30.

Os três baleados foram levados para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife.

Leandro Saldanha Pereira da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os nomes dos outros dois não foram divulgados. A suspeita é de que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas na área.

O que diz a Polícia Civil

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o caso por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte.

O caso é tratado como homicídio consumado, que vitimou um homem de 27 anos, e uma tentativa de duplo homicídio a dois homens de 20 anos.

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação. As investigações seguem em andamento”, acrescentou.