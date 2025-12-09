General Carlos Machado assume o Comando Militar do Nordeste em cerimônia no Recife

A passagem marcou o encerramento da gestão do general de Exército Maurílio Ribeiro e a continuidade das atividades do Exército na região

General de Exército Francisco Carlos Machado Silva (Francisco Silva/ DP foto)

O general de Exército Francisco Carlos Machado Silva assumiu, neste terça-feira (9), o Comando Militar do Nordeste (CMNE), em substituição ao general Maurílio Ribeiro, durante solenidade realizada na sede do CMNE, na BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife. Ao assumir o posto, o novo comandante afirmou que dará sequência às prioridades estabelecidas pela Força.



Entre as ações que ele listou estão a manutenção da operacionalidade da tropa, o apoio às ações subsidiárias e o acompanhamento dos programas estratégicos em andamento. Entre eles está o projeto da nova Escola de Sargentos do Exército a ser implantada em Pernambuco.



Presente ao evento, o comandante geral do Exército, general Tomás Paiva, afirmou que Machado reúne experiência e conhecimento das operações na região. “A gente procurou escolher o oficial mais capacitado para substituir o general Ribeiro, que passou quase dois anos aqui no Comando Militar do Nordeste. E esse oficial é o general Carlos Machado, que já tem um conhecimento grande da área e vivenciou experiências em vários estados do Nordeste”, declarou.



Tomás Ribeiro acrescentou que o novo comandante é o oficial que mais domina o projeto da nova Escola de Sargentos, iniciado quando ele era chefe do Departamento de Educação e Cultura. “Esse projeto saiu de algo setorial para se tornar estratégico do Exército, depois um projeto do país e, por fim, do estado de Pernambuco. Ele conhece profundamente cada etapa e está comprometido com o andamento da obra.”

Em discurso de despedida, o general Maurílio Ribeiro agradeceu à região e afirmou que o período à frente do CMNE permitiu conhecer de perto a realidade do Nordeste. “Saímos daqui com o coração partido, na certeza de que foram anos importantes para mim e para a minha família. Também marcou profissionalmente, porque tive a oportunidade de conhecer de perto o Nordeste Brasileiro.”



O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que a transição assegura continuidade das ações do Exército na região e ressaltou a cooperação entre governo federal, governo estadual e municípios, especialmente no avanço dos projetos estruturantes.

A solenidade contou com a presença da governadora Raquel Lyra, além de outras autoridades civis e militares. O ato integra o protocolo institucional do Exército para mudanças de comando.