Homem com deficiência é encontrado na BR-232, em Arcoverde, e resgatado por bombeiros

O homem estava sem documentação e apresentaca sinais de alteração. Ele foi levado para um hospital local

Viatura do Corpo de Bombeiros (Foto: Bombeiros/Reprodução.)

Um homem com deficiência precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) após ser encontrado inconsciente às margens da BR-232, no povoado da Malhada, em Arcoverde, no Sertão. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (15)

De acordo com a corporação, a equipe de resgate encontrou a vítima, que estava sem documentação, em situação de vulnerabilidade, nas proximidades de um estabelecimento desativado. Informações repassadas no momento do acionamento indicam que ele teria sido deixado no local durante a noite anterior.

Ainda segundo os bombeiros, o homem apresentava sinais de alteração no estado clínico e baixa responsividade. Após a avaliação inicial e a realização dos primeiros atendimentos pré-hospitalares, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Arcoverde para receber atendimento médico.

O estado de saúde do homem não foi divulgado.