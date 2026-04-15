Homem com deficiência é encontrado na BR-232, em Arcoverde, e resgatado por bombeiros
O homem estava sem documentação e apresentaca sinais de alteração. Ele foi levado para um hospital local
Publicado: 15/04/2026 às 19:19
Viatura do Corpo de Bombeiros (Foto: Bombeiros/Reprodução.)
Um homem com deficiência precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) após ser encontrado inconsciente às margens da BR-232, no povoado da Malhada, em Arcoverde, no Sertão. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (15)
De acordo com a corporação, a equipe de resgate encontrou a vítima, que estava sem documentação, em situação de vulnerabilidade, nas proximidades de um estabelecimento desativado. Informações repassadas no momento do acionamento indicam que ele teria sido deixado no local durante a noite anterior.
Ainda segundo os bombeiros, o homem apresentava sinais de alteração no estado clínico e baixa responsividade. Após a avaliação inicial e a realização dos primeiros atendimentos pré-hospitalares, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Arcoverde para receber atendimento médico.
O estado de saúde do homem não foi divulgado.