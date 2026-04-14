Adolescente de 16 anos toca fogo em companheira no Agreste de Pernambuco; mulher está internada no HR
Caso aconteceu na cidade de Jataúba, no Agreste de Pernambuco. A vítima, de 27 anos, está internada no Hospital da Restauração (HR), no Recife, após ter o corpo queimado pelo companheiro, um adolescente de 16 anos
Publicado: 14/04/2026 às 11:45
Hospital da Restauração (HR), no Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
Uma mulher de 27 anos está internada no Hospital da Restauração (HR), no Recife, após ter o corpo queimado pelo companheiro dela, um adolescente de 16 anos. O caso aconteceu nesta segunda (13), dentro da casa onde eles moram, na cidade de Jataúba, no Agreste. Em função dos ferimentos, a vítima foi transferida para a capital pernambucana.
Procurado pelo Diario de Pernambuco, o HR confirmou o internamento da vítima, e informou que não irá repassar atualizações sobre o estado de saúde dela.
Segundo informações extraoficiais, o adolescente teria ateado fogo na mulher após jogar combustível nela. Ela teria cerca de 35% do corpo queimado.
Após o crime, o principal suspeito fugiu.
O que diz a polícia
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), informou, por meio de nota, que registrou o caso por meio da 17ª Delegacia Seccional de Santa Cruz do Capibaribe, como lesão corporal por violência doméstica.
“As investigações seguem em andamento”, destacou a corporação.