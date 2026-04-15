Pernambuco anuncia seleção simplificada com 40 vagas para a Jucepe

Decreto que autoriza 40 contratações na JUCEPE foi publicado no Diário Oficial do estado desta quarta (15). Vagas estão distribuídas em quatro cargos

Junta Comercial de Pernambuco (JUCEPE) (Foto: Reprodução/Google Street View)

O estado de Pernambuco autorizou a contratação de 40 profissionais para prestação de serviços na Junta Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE). O decreto que libera a medida foi publicado no Diário Oficial desta quarta (15).

As 40 vagas estão divididas da seguinte forma, de acordo com a publicação: 35 vagas para Analista de Registro Empresarial; 3 vagas para Analista em Tecnologia da Informação; 1 vaga para Engenheiro Civil; e 1 vaga para Arquiteto.

Segundo o documento, os contratos temporários devem vigorar, a princípio, pelo prazo de até dois anos, podendo ser prorrogados por iguais períodos, até o limite máximo de seis anos, conforme interesse e necessidade da JUCEPE.

Seleção simplificada

Ainda conforme o Decreto nº 60.468, a contratação temporária acontecerá mediante seleção pública simplificada, cujos critérios devem ser estabelecidos em Portaria Conjunta SAD/JUCEPE, que ainda será publicada.

O decreto afirma, ainda, que as contratações são consideradas urgentes para atender às demandas administrativas da JUCEPE.