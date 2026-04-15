Quadrilha que pratica exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro é alvo de operação no Sertão de Pernambuco

Segundo a PCPE, estão sendo cumpridos, nesta quarta (15), sete mandados de busca e apreensão domiciliar e bloqueio de ativos financeiros. Investigações foram iniciadas em novembro de 2023

Durante o cumprimento dos mandados da operação, denominada "MANTUS", foram empregados 50 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. (Foto: Divulgação / PCPE)

Uma organização criminosa que praticava exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), nesta quarta-feira (15), em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a PCPE, estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão domiciliar e bloqueio de ativos financeiros, todos expedidos pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Arcoverde.

As investigações foram iniciadas em novembro de 2023, com o objetivo de identificar e desarticular essa organização criminosa.

Durante o cumprimento dos mandados da operação, denominada "MANTUS", foram empregados 50 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

A operação foi presidida pelos delegados Adriano Ferro, à época, titular da Delegacia de Polícia da 157ª Circunscrição – BUÍQUE e José Mathias (atual titular da delegacia), unidade que integra a 19ª Delegacia Seccional (19ª DESEC).

“As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco – DINTEL pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – LAB/LD, contando ainda com o apoio operacional da Corregedoria Geral Da Secretaria De Defesa Social”, destacou a nota da PCPE.

Ainda segundo a corporação, os detalhes da referida operação serão divulgados pela assessoria de comunicação da PCPE em “momento oportuno”.

